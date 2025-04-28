"Не заважати": Мішина похвалилася нагородою сина-гонщика та розказала, як виховувати чемпіона

Акторка Ксенія Мішина похизувалася успіхами свого 13-річного сина-гонщика Платона.

У своєму Instagram зіркова мама показала церемонію нагородження під час змагань з картингу.

"Виховання чемпіона — це не про перемоги. Це про те, як навчити людину знову вірити в себе, коли їй здається, що не залишилося ні сил, ні шансів. Вміти стояти поруч, але не заважати. Не позбавляти права на злість, образу, втому. І весь шлях — це не титул і не медаль. А поступова самоеволюція та робота над собою", - пояснила Мішина.

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Піднімаючись за нагородою, хлопчик спіткнувся і ледь не впав

Однак не засмутився, а навпаки - розсміявся

Ксенія привітала свого сина-переможця

Як відомо, з батьком сина Ксенія розійшлася під час вагітності.

Раніше Мішина ділилася лайфхаками виховання хлопчика без батька.