"Не заважати": Мішина похвалилася нагородою сина-гонщика та розказала, як виховувати чемпіона

Марія Мельник - 28 квітня, 14:30
Мішина з сином-чемпіоном

Акторка Ксенія Мішина похизувалася успіхами свого 13-річного сина-гонщика Платона.

У своєму Instagram зіркова мама показала церемонію нагородження під час змагань з картингу.

"Виховання чемпіона — це не про перемоги. Це про те, як навчити людину знову вірити в себе, коли їй здається, що не залишилося ні сил, ні шансів. Вміти стояти поруч, але не заважати. Не позбавляти права на злість, образу, втому. І весь шлях — це не титул і не медаль. А поступова самоеволюція та робота над собою", - пояснила Мішина.


Син Мішиної на сцені

Піднімаючись за нагородою, хлопчик спіткнувся і ледь не впав

Син Мішиної Платон

Однак не засмутився, а навпаки - розсміявся

Мішина з сином Платоном

Ксенія привітала свого сина-переможця

Мішина показала сина Платона з нагородою

Як відомо, з батьком сина Ксенія розійшлася під час вагітності. 

Раніше Мішина ділилася лайфхаками виховання хлопчика без батька.

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