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"Не зобов'язаний бути зручним": Мішина в щемкому зверненні до сина поміркувала про те, що значить справжня сила

Марія Ткаченко - 2 березня, 09:38
Ксенія Мішина і її син

Ксенія Мішина запостила добірку фото, зроблених під час перебування її з сином у Гонконгу

Фото з Instagram Мішиної

Акторка Ксенія Мішина поділилася в Instagram своїми думками про те, що являє собою справжня сила людини, і це, переконана вона, не м'язи та перемоги.

Допис зірка адресувала своєму єдиному синові Платону, якому в квітні виповниться 13 років.

Ксенія Мішина і її син Платон

Платон та його зіркова мама багато подорожують. Мішина хоче виростити хлопчика громадянином світу


"Сину, світ буде вчити тебе бути сильним. Але справжня сила — це не м'язи і не перемоги. Справжня сила - це вміння залишатися собою, коли всі навколо хочуть зробити тебе кимось іншим", - написала Ксюша.

"Ти не зобов’язаний бути зручним. Не зобов’язаний подобатися всім. Не зобов'язаний відповідати чужим очікуванням. Ти маєш право бути живим — сміятися, помилятися, кричати, мовчати, змінюватися. А я маю право любити тебе будь-яким. І я це право ніколи не віддам", - запевнила вона.

Ксюша Мішина

Ксенія вважає, що справжня сила - в тім, щоби залишатися собою

Актриса Мішина
Актриса Мішина

Як відомо, 35-річна Ксенія виховує Платона сама. Батько хлопця не бере участі в житті нащадка, хоча акторка давала йому шанс

Нагадаємо, Мішина розповідала, чи знайомить сина зі своїми залицяльниками і як він на них реагує. 

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