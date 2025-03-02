"Не зобов'язаний бути зручним": Мішина в щемкому зверненні до сина поміркувала про те, що значить справжня сила

Ксенія Мішина запостила добірку фото, зроблених під час перебування її з сином у Гонконгу Фото з Instagram Мішиної

Акторка Ксенія Мішина поділилася в Instagram своїми думками про те, що являє собою справжня сила людини, і це, переконана вона, не м'язи та перемоги.

Допис зірка адресувала своєму єдиному синові Платону, якому в квітні виповниться 13 років.

Платон та його зіркова мама багато подорожують. Мішина хоче виростити хлопчика громадянином світу

Реклама:

"Сину, світ буде вчити тебе бути сильним. Але справжня сила — це не м'язи і не перемоги. Справжня сила - це вміння залишатися собою, коли всі навколо хочуть зробити тебе кимось іншим", - написала Ксюша.

"Ти не зобов’язаний бути зручним. Не зобов’язаний подобатися всім. Не зобов'язаний відповідати чужим очікуванням. Ти маєш право бути живим — сміятися, помилятися, кричати, мовчати, змінюватися. А я маю право любити тебе будь-яким. І я це право ніколи не віддам", - запевнила вона.

Ксенія вважає, що справжня сила - в тім, щоби залишатися собою

Як відомо, 35-річна Ксенія виховує Платона сама. Батько хлопця не бере участі в житті нащадка, хоча акторка давала йому шанс.

Нагадаємо, Мішина розповідала, чи знайомить сина зі своїми залицяльниками і як він на них реагує.