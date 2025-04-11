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"Офіційно став на рік крутішим": Мішина ласкаво привітала сина з днем народження. Фото

Марія Ткаченко - 11 квітня, 13:20
Ксенія Мішина
Фото з Instagram Мішиної

11-го квітня свій день народження святкує син акторки Ксенії Мішиної, Платон. Зіркова мама привітала первістка з 13-річчям у Instagram.

Ксюша опублікувала фото іменинника, зроблені під час тренування або змагань із картингу, яким серйозно захоплюється Платон.

Син Ксенії Мішиної

Платону Мішину виповнилося 13


"Цей хлопець офіційно став на рік крутішим. Швидший за вітер, вміє одним поглядом запускати космос у моєму серці, розбивати страхи вщент і ржати так, що прокидаються сусіди", - написала Мішина.

 Днем народження, мій гонщик, мій чемпіон, мій улюблений головний герой", - звернулася вона до сина.

Ксенія Мішина і її син Платон

Ксюша привітала сина і особисто, і у Instagram

Ксюша Мішина

Зіркова мама підтримує екстремальне захоплення Платона

Актриса Ксенія Мішина
Платон Мішин

Мамин чемпіон Платон

Ксенія Мішина в Instagram

Напередодні у сторіс Мішина показала, як готувалася до синового свята

Як відомо, з батьком Платона Ксенія розійшлася під час вагітності. Ставши жертвою аб'юзу з його боку, акторка фактично втекла, перебуваючи вже на 7-му місяці.

Під час повномасштабної війни чоловік виявив бажання бути присутнім у житті сина, і Мішина дала йому шанс, але він його не виправдав. Нагадаємо, Ксюша періодично ділиться власними лайфхаками з виховання підлітка.

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