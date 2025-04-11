"Офіційно став на рік крутішим": Мішина ласкаво привітала сина з днем народження. Фото

11-го квітня свій день народження святкує син акторки Ксенії Мішиної, Платон. Зіркова мама привітала первістка з 13-річчям у Instagram.

Ксюша опублікувала фото іменинника, зроблені під час тренування або змагань із картингу, яким серйозно захоплюється Платон.

Платону Мішину виповнилося 13

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"Цей хлопець офіційно став на рік крутішим. Швидший за вітер, вміє одним поглядом запускати космос у моєму серці, розбивати страхи вщент і ржати так, що прокидаються сусіди", - написала Мішина.

"З Днем народження, мій гонщик, мій чемпіон, мій улюблений головний герой", - звернулася вона до сина.

Ксюша привітала сина і особисто, і у Instagram

Зіркова мама підтримує екстремальне захоплення Платона

Мамин чемпіон Платон

Напередодні у сторіс Мішина показала, як готувалася до синового свята

Як відомо, з батьком Платона Ксенія розійшлася під час вагітності. Ставши жертвою аб'юзу з його боку, акторка фактично втекла, перебуваючи вже на 7-му місяці.

Під час повномасштабної війни чоловік виявив бажання бути присутнім у житті сина, і Мішина дала йому шанс, але він його не виправдав. Нагадаємо, Ксюша періодично ділиться власними лайфхаками з виховання підлітка.