"Офіційно став на рік крутішим": Мішина ласкаво привітала сина з днем народження. Фото
11-го квітня свій день народження святкує син акторки Ксенії Мішиної, Платон. Зіркова мама привітала первістка з 13-річчям у Instagram.
Ксюша опублікувала фото іменинника, зроблені під час тренування або змагань із картингу, яким серйозно захоплюється Платон.
"Цей хлопець офіційно став на рік крутішим. Швидший за вітер, вміє одним поглядом запускати космос у моєму серці, розбивати страхи вщент і ржати так, що прокидаються сусіди", - написала Мішина.
"З Днем народження, мій гонщик, мій чемпіон, мій улюблений головний герой", - звернулася вона до сина.
Як відомо, з батьком Платона Ксенія розійшлася під час вагітності. Ставши жертвою аб'юзу з його боку, акторка фактично втекла, перебуваючи вже на 7-му місяці.
Під час повномасштабної війни чоловік виявив бажання бути присутнім у житті сина, і Мішина дала йому шанс, але він його не виправдав. Нагадаємо, Ксюша періодично ділиться власними лайфхаками з виховання підлітка.
Мішина в сексі-луці та екстравагантних чоботях пояснила, чому їй краще не бажати багатого чоловіка
Дитинство в Криму, стосунки з аб'юзером та "Холостячка": цікаві факти з особистого життя Ксенії Мішиної
Мішина на екзотичному острові подуркувала з сином та гепнулася в пісок. Відео
"Не зобов'язаний бути зручним": Мішина в щемкому зверненні до сина поміркувала про те, що значить справжня сила
Мішина похвалилася 12-річним сином-гонщиком та розказала, як виростити дитину сміливою