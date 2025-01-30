"Без насильства над собою": Мішина у яскавому луці розказала, як спорт став для неї мистецтвом

Акторка Ксенія Мішина, яка разом з сином зимує на Балі, посвітила пружним тілом.

В Instagram 35-річна акторка розказала, як змінювалося і формувалося її ставлення до спорту.

"Дивовижно, як може змінюватися сприйняття, коли вектор уваги спрямовується в незвідане ремесло. Ще вчора спорт для мене був чужим та далеким, спортзали здавались складами непотрібного металу, інші види спорту - знущанням над собою.



Сьогодні - це багатогранний процес , який відійшов від одного поняття "заради красивих форм". Тепер це частина життя, перекладена мною на мову тіла, яка чесно розповідає про мій стан. Іншими словами, це дзеркало, в якому я бачу не тільки силу м’язів, а й дисципліну, стійкість, терпіння, здатність рухатися далі", - пояснила Мішина.



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За словами Ксенії, мати чудову форму їй допомагає і генетика

"Зустрічі із собою справжньою, без виправдань. Лише ти і межі, які або розширюєш, або приймаєш. Своєрідний тренажер, де самообман миттєво викривається і лягає на долоню. Але найцікавіший інсайт: спорт — це не про боротьбу, а про розуміння. Одного разу настає момент, коли мастурбація тренажерів закінчується, і з’являється стан усвідомленості, впевненості, процесу без насильства над собою. Коли ти більше не змушуєш себе, а знаходиш ритм, у якому тобі комфортно, не перетворюючи тренування на покарання, а роблячи з нього мистецтво", - порівняла Ксенія.

"Інтимний діалог, у якому відкривається і сила, і вразливість. Філософія руху — руху до себе", - описала актриса стосунки зі спортом

Нагадаємо, раніше Мішина розказувала про власні принципи харчування, практику голодування та чи коле ботокс в обличчя.