"Світ змінився": Мішина у чорному з ніг до голови відвела сина на перший дзвоник у стилі перегонів. Фото

Акторка Ксенія Мішина вже остаточно попрощалася з літом і в перший осінній день повела свого 12-річного сина Платона до приватної київської школи.

Фото з першого дзвоника у стилі автоперегонів зірка опублікувала у своєму Instagram.

"Перше вересня завжди повертає мене в дитинство, коли все було простішим і, здається, зрозумілішим. Пам’ятаєте, як ми гризли крейду на перервах, ходили в чорно-білій формі та вважали своїм героєм класного керівника, у якого було 40 учнів?" - написала акторка.

Реклама:

Ксенія одягнула на перший дзвоник сина чорний штанний костюм

Мішина зазначила, що сьогодні у школах все по-іншому.

"Тепер на перервах нове покоління займається робототехнікою, обирає одяг за настроєм і має індивідуальний підхід від тьютора (наставник, репетитор, - ред.) та психолога. І це далеко не всі плюшки. Ностальгія звісно тепла, але світ змінився на краще", - додала Ксенія.

А от син прийшов на свято у кежуалі, але з квітами

Нагадаємо, у квітні Ксенія Мішина подарувала своєму сину песика породи мальтіпу, чим зворушила його до сліз.

Як відомо, сина Мішина виховує сама. Будучи вагітною вона втекла від його батька-аб'юзера, який не виходив на зв'язок з сином аж до початку повномасштабної війни в Україні.