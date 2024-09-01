"Світ змінився": Мішина у чорному з ніг до голови відвела сина на перший дзвоник у стилі перегонів. Фото
Акторка Ксенія Мішина вже остаточно попрощалася з літом і в перший осінній день повела свого 12-річного сина Платона до приватної київської школи.
Фото з першого дзвоника у стилі автоперегонів зірка опублікувала у своєму Instagram.
"Перше вересня завжди повертає мене в дитинство, коли все було простішим і, здається, зрозумілішим. Пам’ятаєте, як ми гризли крейду на перервах, ходили в чорно-білій формі та вважали своїм героєм класного керівника, у якого було 40 учнів?" - написала акторка.
Мішина зазначила, що сьогодні у школах все по-іншому.
"Тепер на перервах нове покоління займається робототехнікою, обирає одяг за настроєм і має індивідуальний підхід від тьютора (наставник, репетитор, - ред.) та психолога. І це далеко не всі плюшки. Ностальгія звісно тепла, але світ змінився на краще", - додала Ксенія.
Нагадаємо, у квітні Ксенія Мішина подарувала своєму сину песика породи мальтіпу, чим зворушила його до сліз.
Як відомо, сина Мішина виховує сама. Будучи вагітною вона втекла від його батька-аб'юзера, який не виходив на зв'язок з сином аж до початку повномасштабної війни в Україні.