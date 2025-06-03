"Батьки, тримаємось": Мішина з 13-річним сином показалася в кумедному відео про канікули

Карина Тімкова - 3 червня, 13:30

Одна з найбажаніших українських холостячок, акторка Ксенія Мішина насмішила новим контентом зі своїм 13-річним сином Платоном.

На початку літа українські школярі відправилися на відпочинок, а це означає, що багато дітей будуть чимало часу проводити в гаджетах. Саме на цю тему зірка опублікувала кумедне відео, в якому намагається "відтягнути" свого первістка від телефону.

"Привіт, канікули та сезон безперервного скролінгу. Батьки, тримаємось", — написала 35-річна зірка.

Ксенія Мішина показала веселе відео з сином

Зірка професійно зробила загрозливий вигляд

Кадр з instagram
Ксенія Мішина насмішила, як забирала телефон в сина

Потім акторка жартома потягнула сина, ніби ловлячи його на гарячому

Ксенія Мішина насмішила відео про канікули

Саме в цей момент замість пісні звучить кумедний крик

Нагадаємо, у Платона є і активні хобі. Він частенько займається картингом і навіть отримував нагороду на перегонах. Зіркова мама повністю підтримує сина. А якось вона розповіла про його виховання.

Сама Мішина не так давно знялась у спокусливому кліпі та хизувалася стрункою фігурою в купальнику. Також знаменитість розказувала про свої заняття спортом.

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