"Не знаю, як це може поєднуватись": Мішина з нагоди 36-річчя емоційно звернулася до фанатів у траурний день

Ксенії Мішиній виповнилося 36 років у День жалоби Фото instagram

Акторка Ксенія Мішина 18-го червня святкує день народження. Їй виповнилося 36 років.

Як відомо, у цей день у Києві оголосили День жалоби. З цієї причини знаменитість відмовилася від яскравих публікацій, а натомість звернулася до підписників з вважливою думкою і щемливими побажаннями зберігати в собі світло.

"Сьогодні мій день народження. І сьогодні день жалоби в моїй країні, в моєму місті. Через чергові руйнування та жертви, від яких не можна прийти до тями. Я не знаю, як це може поєднуватись. Продовжую бажати щодня, і особливо сьогодні, щоб мій дім завжди був. Щоб у ньому залишалось місце для життя, для тепла, для майбутнього", — написала вона.

Святковий день іменинниці припав на траур Фото instagram

"У цьому всьому я бачу завжди лише один єдиний шлях: зберігати в собі світло, шукати в собі сторону любові та добра. Я бажаю своїй країні і людям берегти одне одного. Не знецінювати і не судити. Будувати всередині той світ, у якому не страшно залишитись. Той, який не соромно буде передати далі… Стійкості нам, сил та любові! Бережіть себе, мої дорогі. Ваша Ксю", — додала актриса.

Нагадаємо, Ксенія виховує 13-річного сина Платона. Нещодавно вона показувала, як відволікає його від телефону на канікулах. До речі, хлопець любить займатися картингом, зіркова мама навіть хизувалася його нагородою.

Як відомо, батько Платона не бере участь у його вихованні. Тим часом Мішина впевнено казала, що після усіх пройдених труднощів, вона пишається своїм "статусом" мами-одиначки.