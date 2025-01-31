Доньку Джуда Лоу у ляльковому образі порівняли з Агілерою. Фото

Карина Тімкова 31 січня, 19:00
Айріс Лоу у нестандартній фотосесії для Perfect

Дочку Джуда Лоу зняла в екстравагантному образі

Фото Instagram журналу Perfect

Модель Айріс Лоу, донька британського актора Джуда Лоу, постала в новому амплуа для яскравої зйомки журналу Perfect. Фотографії опублікували на сторінці глянцю в Instagram.

24-річна дівчина змінила свій звичний образ, позуючи в ефектній платиновій перуці та з ультратонкими бровами. А макіяж з червоними губами зробив її схожою на порцелянову ляльку.

Для обкладинки Айріс підібрали елегантну жовту шовкову сукню у стилі пін-ап із грайливим бантом на грудях. Одяг стилізували з чорною пов'язкою на волоссі.


Донька Джуда Лоу у незвичній фотосесії

Дівчина продемонструвала струнку фігуру в короткій сукні

Фото з Instagram журналу Perfect

Для інших кадрів вона вдягнула пастельне рожеве вбрання схожого крою без аксесуарів.

Айріс Лоу у несподіваному образі

Нікого вам не нагадує?

Фото Instagram журналу Perfect

Користувачі відмітили схожість моделі з американською співачкою Крістіною Агілерою. Вони одразу помітили однаковий стиль зачіски та образу. Зазначимо, що це вже не вперше, коли відому особу порівнюють з Агілерою.

Айріс Лоу позує для модного журналу

Донька Джуда Лоу на обкладинці Perfect

Фото Instagram журналу Perfect
Дочка Джуда Лоу продовжує підкорювати модну індустрію

Айріс вдягнули платинову перуку

Фото Instagram журналу Perfect

Як відомо, діти селебриті нерідко обирають роботу в моделінгу. Наприклад, нещодавно 16-річна донька Кідман, попри критику її дебюту, стала лицем відомого бренду.

Нагадаємо, у Джуда Лоу семеро дітей. Від першого шлюбу з актрисою Сейді Фрост у нього є сини Рафферті й Руді та донька Айріс. У 2009 році модель Саманта Берк народила актору доньку Софію, а у 2015-му співачка Кетрін Гардінг — дівчинку Аду. У шлюбі з Філіпою Коен, з якою він одружився у 2019 році, у Лоу народилося двоє дітей, чиї імена і стать подружжя не розголошує.

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