Доньку Джуда Лоу у ляльковому образі порівняли з Агілерою. Фото
Модель Айріс Лоу, донька британського актора Джуда Лоу, постала в новому амплуа для яскравої зйомки журналу Perfect. Фотографії опублікували на сторінці глянцю в Instagram.
24-річна дівчина змінила свій звичний образ, позуючи в ефектній платиновій перуці та з ультратонкими бровами. А макіяж з червоними губами зробив її схожою на порцелянову ляльку.
Для обкладинки Айріс підібрали елегантну жовту шовкову сукню у стилі пін-ап із грайливим бантом на грудях. Одяг стилізували з чорною пов'язкою на волоссі.
Для інших кадрів вона вдягнула пастельне рожеве вбрання схожого крою без аксесуарів.
Користувачі відмітили схожість моделі з американською співачкою Крістіною Агілерою. Вони одразу помітили однаковий стиль зачіски та образу. Зазначимо, що це вже не вперше, коли відому особу порівнюють з Агілерою.
Як відомо, діти селебриті нерідко обирають роботу в моделінгу. Наприклад, нещодавно 16-річна донька Кідман, попри критику її дебюту, стала лицем відомого бренду.
Нагадаємо, у Джуда Лоу семеро дітей. Від першого шлюбу з актрисою Сейді Фрост у нього є сини Рафферті й Руді та донька Айріс. У 2009 році модель Саманта Берк народила актору доньку Софію, а у 2015-му співачка Кетрін Гардінг — дівчинку Аду. У шлюбі з Філіпою Коен, з якою він одружився у 2019 році, у Лоу народилося двоє дітей, чиї імена і стать подружжя не розголошує.
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