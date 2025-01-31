Доньку Джуда Лоу у ляльковому образі порівняли з Агілерою. Фото

Дочку Джуда Лоу зняла в екстравагантному образі Фото Instagram журналу Perfect

Модель Айріс Лоу, донька британського актора Джуда Лоу, постала в новому амплуа для яскравої зйомки журналу Perfect. Фотографії опублікували на сторінці глянцю в Instagram.

24-річна дівчина змінила свій звичний образ, позуючи в ефектній платиновій перуці та з ультратонкими бровами. А макіяж з червоними губами зробив її схожою на порцелянову ляльку.

Для обкладинки Айріс підібрали елегантну жовту шовкову сукню у стилі пін-ап із грайливим бантом на грудях. Одяг стилізували з чорною пов'язкою на волоссі.

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Дівчина продемонструвала струнку фігуру в короткій сукні Фото з Instagram журналу Perfect

Для інших кадрів вона вдягнула пастельне рожеве вбрання схожого крою без аксесуарів.

Нікого вам не нагадує? Фото Instagram журналу Perfect

Користувачі відмітили схожість моделі з американською співачкою Крістіною Агілерою. Вони одразу помітили однаковий стиль зачіски та образу. Зазначимо, що це вже не вперше, коли відому особу порівнюють з Агілерою.

Донька Джуда Лоу на обкладинці Perfect Фото Instagram журналу Perfect

Айріс вдягнули платинову перуку Фото Instagram журналу Perfect

Як відомо, діти селебриті нерідко обирають роботу в моделінгу. Наприклад, нещодавно 16-річна донька Кідман, попри критику її дебюту, стала лицем відомого бренду.

Нагадаємо, у Джуда Лоу семеро дітей. Від першого шлюбу з актрисою Сейді Фрост у нього є сини Рафферті й Руді та донька Айріс. У 2009 році модель Саманта Берк народила актору доньку Софію, а у 2015-му співачка Кетрін Гардінг — дівчинку Аду. У шлюбі з Філіпою Коен, з якою він одружився у 2019 році, у Лоу народилося двоє дітей, чиї імена і стать подружжя не розголошує.