Трендові піжами 2024: від зручних комбінезонів до стильного мінімалізму. Фото
Чомусь одягу для сну ми приділяємо значно менше уваги, ніж базовому гардеробу. І це велика помилка. Час її виправляти.
ТаблоID розкаже про модні жіночі піжами. Ретро чи спорт? Комбінезон чи костюм? Є чимало варіантів у нашому lookbook.
Екологічні піжами
Центральне місце серед трендів займають екологічні тканини. Наприклад, органічна бавовна чи бамбук стануть найкращим вибором серед варіантів для домашнього одягу. Це не лише стиль, але й турбота про власне тіло - екологічні тканини дозволяють тілу дихати під час сну та не викликають алергії.
Атласні та велюрові піжами
Атлас та велюр - розкішні тканини, які дарують образу певну урочистість та вишуканість. Чому б не додати їх під час сну? Насолоджуйтеся текстурами та перетворіть це на справжнє мистецтво.
Піжами-комбінезони
Піжама-комбінезон? Чому б не спробувати нові силуети у звичному домашньому одязі. Вони вдало розбавлять вечірню рутину та нададуть їй нотку стилю. Відчуйте себе максимально комфортно в межах власної домівки.
Піжама з принтом
Футболки з принтами - упевнений відголосок моди 90-х, яка стрімко повертається у 2024 році. Не винятком є і піжами. Дайте собі волю та пориньте у світ принт-манії - додайте до гардеробу одяг для сну зі сміливим візерунками від геометрії до яскравих квітів.
Спортивні піжами
Спортивний тренд упевнено перекочував у повсякденний стиль і навіть дістався піжам. Це безумовний комфорт і певна елегантність, втілені у відповідних світшотах та штанах-джогерах для сну. Випромінюйте невимушений шик, який створить затишну атмосферу і відчуття дому.
Піжами в стилі ретро
Ретро-тренди час від часу з’являються в моді і роблять досить неочікувані акценти. А як щодо піжам у такому стилі? Вінтажні нічні сорочки або ретро-принти - ось, що повертається у сьогодення. Така піжама створить позачасову елегантність у сучасному комфорті.
Піжама з кантом
Ще один цьогорічний тренд - піжама з кантом. Ця зовнішня деталь перетворює одяг для сну на справжній костюм. Цікаво, що можна поєднувати декілька кольорів канту, роблячи акценти на потрібних місцях.
Піжама в стилі преппі
Сорочка на гудзиках чи футболка з логотипом і класичні штани відображають культову естетику преппі. Він нагадує одяг американських школярів, забезпечуючи максимальний комфорт для сну.
Піжама в стилі мінімалізму
Легкі тканини та приталені силуети, які підкреслюють фігуру і більше нічого зайвого, роблять мінімалістичні піжами трендовими у 2024 році. Вони можуть складатися з футболок та шортів чи довгих сорочок на гудзиках.
Халати, кардигани та кімоно
Безумовним доповненням до піжами чи нічної сорочки є халат - традиційний домашній одяг. Більш нетривіальні варіанти - кардиган чи кімоно. Тут варто звернути увагу на об’єми, адже саме вони здатні створити комфорт та водночас підкреслити елегантність.
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