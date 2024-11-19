Трендові піжами 2024: від зручних комбінезонів до стильного мінімалізму. Фото

Час, коли треба оновити піжаму, настав Фото: Instagram

Чомусь одягу для сну ми приділяємо значно менше уваги, ніж базовому гардеробу. І це велика помилка. Час її виправляти.

ТаблоID розкаже про модні жіночі піжами. Ретро чи спорт? Комбінезон чи костюм? Є чимало варіантів у нашому lookbook.

Екологічні піжами

Центральне місце серед трендів займають екологічні тканини. Наприклад, органічна бавовна чи бамбук стануть найкращим вибором серед варіантів для домашнього одягу. Це не лише стиль, але й турбота про власне тіло - екологічні тканини дозволяють тілу дихати під час сну та не викликають алергії.

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Піжама жіноча - одяг, який теж потребує уваги та має посідати вагоме місце у гардеробі Фото: Instagram

Атласні та велюрові піжами

Атлас та велюр - розкішні тканини, які дарують образу певну урочистість та вишуканість. Чому б не додати їх під час сну? Насолоджуйтеся текстурами та перетворіть це на справжнє мистецтво.

Червона атласна піжама - то справжня любов Фото: Instagram

Піжами-комбінезони

Піжама-комбінезон? Чому б не спробувати нові силуети у звичному домашньому одязі. Вони вдало розбавлять вечірню рутину та нададуть їй нотку стилю. Відчуйте себе максимально комфортно в межах власної домівки.

Жіночі піжами-комбінезони - досить оригінальне втілення домашнього одягу Фото: us.etam.com

Піжама з принтом

Футболки з принтами - упевнений відголосок моди 90-х, яка стрімко повертається у 2024 році. Не винятком є і піжами. Дайте собі волю та пориньте у світ принт-манії - додайте до гардеробу одяг для сну зі сміливим візерунками від геометрії до яскравих квітів.

До речі, новорічна піжама може бути як раз з такими яскравими принтами - чому б трохи не відійти від традицій? Фото: Instagram

Спортивні піжами

Спортивний тренд упевнено перекочував у повсякденний стиль і навіть дістався піжам. Це безумовний комфорт і певна елегантність, втілені у відповідних світшотах та штанах-джогерах для сну. Випромінюйте невимушений шик, який створить затишну атмосферу і відчуття дому.

Спорт чи сон? Обидва варіанти правильні Фото: Instagram

Піжами в стилі ретро

Ретро-тренди час від часу з’являються в моді і роблять досить неочікувані акценти. А як щодо піжам у такому стилі? Вінтажні нічні сорочки або ретро-принти - ось, що повертається у сьогодення. Така піжама створить позачасову елегантність у сучасному комфорті.

Цікавий варіант, головне - зручний

Піжама з кантом

Ще один цьогорічний тренд - піжама з кантом. Ця зовнішня деталь перетворює одяг для сну на справжній костюм. Цікаво, що можна поєднувати декілька кольорів канту, роблячи акценти на потрібних місцях.

Смугаста піжама з червоним кантом - ця деталь робить річ унікальною Фото: Instagram

Піжама в стилі преппі

Сорочка на гудзиках чи футболка з логотипом і класичні штани відображають культову естетику преппі. Він нагадує одяг американських школярів, забезпечуючи максимальний комфорт для сну.

Повернення до школи може бути і таким Фото: Instagram

Піжама в стилі мінімалізму

Легкі тканини та приталені силуети, які підкреслюють фігуру і більше нічого зайвого, роблять мінімалістичні піжами трендовими у 2024 році. Вони можуть складатися з футболок та шортів чи довгих сорочок на гудзиках.

Такі піжами не потрібно якось додатково стилізувати - вони самі говорять за себе Фото: Instagram

Халати, кардигани та кімоно

Безумовним доповненням до піжами чи нічної сорочки є халат - традиційний домашній одяг. Більш нетривіальні варіанти - кардиган чи кімоно. Тут варто звернути увагу на об’єми, адже саме вони здатні створити комфорт та водночас підкреслити елегантність.

Експериментуйте з кольорами Фото: Instagram

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