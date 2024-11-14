Шуби, чокери, кардигани та карго: ТОП модних речей з 90-х, які актуальні у 2024 році. Фото

Не секрет, що мода циклічна. Вона повертається у наступні покоління, оновлюючи старі, вже забуті тренди.

ТаблоID розповість про модні речі з 90-х, які актуальні у 2024 році. Від шуб зі штучного хутра до гольфів та "крабів" для волосся - дізнайтеся більше у нашому матеріалі.

Шуби зі штучного хутра

Натуральні хутряні шуби не були трендом у 90-х, як пише видання Cosmopolitan. Бо то була епоха проти хутра. Їхньою альтернативою стали як раз вироби зі штучних матеріалів. Серед найбільших трендів були яскраві кольори, і зараз вони активно повертаються. Обирайте модні відтінки, наприклад, бургунді та підкорюйте зиму 2024.

Цікавий варіант верхнього одягу на зиму Фото: mango.com

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Леопардові пальта

Ох, цей леопард, який заполонив 2024 рік і став його безумовною базою. Від взуття до верхнього одягу – не дивно, що цей тренд повернувся. Адже у 90-х одяг з відповідним принтом був обов’язковим у гардеробі, в тому числі серед зірок. Сучасні знаменитості теж обирають леопард.

Світська левиця Кім Кардашян вміє епатувати образами Фото: Instagram

" Робочі куртки "

У 90-х зірки не оминали увагою так звані "робочі куртки" або "амбарні жакети". Цього року вони заполонили подіуми відомих брендів і змусили поглянути на себе з іншого боку. У 2023 році "робочі куртки" стали musthave чоловічих гардеробів, цьогоріч вони дісталися і жіночих, пропонуючи різноманітні варіації: на блискавці, з коміром, додатковою шнурівкою у вигляді паска тощо.

Кардигани

Нещодавно ТаблоID писав про модні светри на зиму, серед яких були кардигани. І вони справді активно повертаються на верхівки трендів. Цей простий, але водночас затишний одяг стане вдалим доповненням до зимових образів. Адже поєднувати кардигани можна як із джинсами, так і зі спідницями.

Стильний кардиган жіночий і широкі штани - як один із варіантів образів на зиму Фото: Instagram

Штани карго

Штани з кишеньками на липучках – і сумочка у такому вбранні не потрібна, бо є куди все покласти. Жарт, звісно, але зараз з’являється різноманіття стилів карго. Навіть спортивні штани, які можна інтегрувати у повсякденний образ.

Спортивні штани можна сміливо поєднувати з підборами Фото: Getty Images

Темні джинси

Джинси – унікальна річ, яка не втрачає своєї популярності протягом років. Звісно, і в 90-х такий одяг був серед фаворитів. Але якщо ви хочете повторити тогочасні тенденції, зверніть увагу саме на темні прямі джинси.

Джинси жіночі і підбори - поєднання, яке актуальне завжди Фото: thereformation.com

Гольфи

О, так. Покоління 90-х пам’ятає білі шкарпетки чи гольфи, як обов’язковий додаток до шкільної форми. Тепер цей тренд знову стукає у двері та вимагає уваги. Гольфи можна носити із будь-яким взуттям, навіть відкритими туфлями (але це вже для більш теплих сезонів). Обирати можна варіанти з різними доповненнями, наприклад, бантиками.

Високі гольфи жіночі + спідниця - беззаперечний шкільний вайб Фото: sandyliang.info

Взуття на платформі

Чим вище – тим краще. Але не завжди безпечно. Взуття на платформі було трендом 90-х. Від співачок з попгуртів до моделей – усі обирали "підвищені" туфлі. Наприклад, супермодель Наомі Кемпбелл для шоу Vivienne Westwood у 1993 році обрала туфлі на максимально високій платформі і впала. Чи це зупинило її? Ні. Тож і ви не зупиняйтеся цього сезону та переймайте цей тренд. Але спершу попіклуйтеся про зручність – бренди пропонують чимало варіантів.

Зимове взуття жіноче на платформі - вигідна інвестиція, адже завдяки товстій підошві зберігатиметься тепло Фото: Instagram

Коричневі сумки

Коричневий колір робив образ набагато виграшним у порівнянні з чорним, якщо мовилося про сумки. Цей, здавалося б, очевидний аксесуар привертав увагу модниць 90-х, та й сьогодні бренди представляють свої варіанти.

Коричнева жіноча сумка через плече - необхідний аксесуар зими Фото: prada.com

Чокери

Ще один аксесуар, який активно переказує "привіт" із минулого – чокер. Настав час випустити на волю свого внутрішнього панка та обрати широкий чокер, який нагадує пасок. Для менш радикальних виходів можна придивитися до форм з ланцюжками або тонкий шкіряний варіант зі стильною підвіскою.

Широкий чокер візуально схожий на комір Фото: Instagram

Пов'язки на голову

Широкі пов’язки на голову були трендом 90-х. Разом з ними формували зачіски та обирали на щодень. І зараз цей аксесуар повертається. Зверніть увагу, як вдало можна комбінувати пов’язку із загальним образом.

" Краби " для волосся

Ще один must have цього сезону – затискач для волосся або "крабик". Цей аксесуар точно знайдеться у кожної, адже за допомогою нього можна швидко сформувати зачіску на щодень. Популярності набувають як малі, так і великі форми.

Хейлі Бібер, яка влітку стала мамою, ще декілька років тому відчувала цей тренд Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про трендові аксесуари на зиму. Та ТОПове взуття для холодного сезону.