ТОПове взуття на зиму: 10 варіантів стильних чобіт та черевиків. Фото
Зима близько - і це не лише цитата з відомого серіалу. Це натяк, що час переглянути свій гардероб та звернути особливу увагу на взуття.
Цього сезону популярності набувають чоботи. А як саме обрати і з чим їх комбінувати - дізнайтеся у нашому матеріалі.
Чоботи в стилі мото
Незважаючи на те, що чоботи на підборах переважають на модних подіумах, стиль мото теж не пасе задніх. Це вдалий варіант, який можна поєднувати як з джинсами, так і з сукнями. Цього сезону обирайте варіанти без шнурівки, натомість із ремінцями та пряжками.
Утеплені черевики
Цієї зими модні дизайнери переосмислюють комфортне взуття, а отже утеплені черевики знову в тренді. Зокрема, варіанти на платформі заслуговують на окрему увагу. Їх можна поєднувати як із костюмами, так і з вільними штанами для офісного образу.
Гумові чоботи для дощу
Зима різниться своє погодою. І тут варто бути готовим до дощів та вологи. Найкращим супутником в такому випадку стануть гумові черевики або чоботи. Вдалий варіант, який захистить від води, - зубчаста підошва та платформа. Створіть неповторний стиль, додавши картату сорочку під теплий пуховик.
Ковбойські чоботи
Ковток Дикого Заходу цієї зими – ковбойські чоботи. Минулого року відчувалася нечувана цікавість до такого взуття якраз у період свят, тому не зволікайте, коли на полицях буде порожньо. Можна обрати цікаві варіанти з вишивкою чи іншими візерунками.
Високі чоботи та ботфорти
На зиму 2024 модні бренди пророкують популярність для чобіт за коліно. Деякі представили на модних подіумах такі варіанти у коричневому, горіховому та бордовому кольорах. Вони створювали вдалий контраст разом із прозорими сукнями та спідницями. Але взимку ботфорти стануть бестселерами завдяки своїй довжині, що гарантує тепло. Поєднуйте із сукнями та спідницями різної довжини.
Леопардові чоботи
Ох, цей леопард. Протягом усього 2024 року він впевнено тримав позиції серед сезонного взуття і от дістався навіть до зимового. Довгі чоботи чи вкорочені черевики для більш теплих температур (які теж можливі взимку) – у будь-якому випадку це стане яскравим акцентом для кожного образу.
Замшеві черевики
Замша є безумовним хітом 2024 року у всіх її проявах. Не винятком є і взуття. Найбільш стильний варіант – у коричневому кольорі. Черевики можна комбінувати із вкороченими джинсами або широкими штанами.
Крокодилячий принт
На рівні з леопардом своєї популярності набирає крокодилячий принт. Він надає образу елегантності та витонченості в поєднанні із глянцевим покриттям. Носіть таке взуття із сукнями міді.
Бордові чоботи
Хоч коричневий колір і є трендом сезону, але бордовий складає йому упевнену конкуренцію. Цей насичений відтінок настільки елегантний і розкішний, що здатний будь-який образ зробити привабливим. Додайте коротку чорну сукню та картатий жакет для найкращого образу для офісу.
Чоботи для "верхової їзди"
Широкі чоботи – найкраще доповнення до вкорочених курток або довгих пальт. Їх можна сміливо носити із звуженими джинсами чи короткими спідницями. Їхній невибагливий силует добре підходить для стильних міських прогулянок.
Нагадаємо, нещодавно ТаблоID розповідав про трендові кольори осені. А також показував ТОП-10 варіантів верхнього одягу.
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