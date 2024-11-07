ТОП-7 стильних светрів на зиму: від яскравих варіантів до смужки з шарфами
Найпопулярніший одяг взимку - светри. Цього сезону є чимало трендових варіантів. Від трикотажних джемперів до вічної класики - смужки. Про усе це розповість ТаблоID.
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Джемпер-шарф
Після того, як пальта з шарфами завоювали свою популярність цього сезону, у тренди сміливо вриваються джемпери. Як пише WhoWhatWear, це проста концепція, але вона має ряд своїх переваг. Наприклад, у поєднанні з прямими джинсами та ботильйонами з квадратним носом. Це тиха розкіш, яка точно варта уваги взимку 2024.
Яскравий кардиган
Кардигани офіційно повертаються. Але з певними нюансами кольору. Забудьте про сіре чи чорне - у тренді яскраві акценти. Це найкращий спосіб замінити сонце в похмурих буднях.
Трикотажний кардиган з принтом
Взимку ми звикли до об’ємних в’язаних светрів, але сезон 2024 року - це про охайність та вишуканість. Тому трикотажний кардиган з принтом стане стильним доповненням гардеробу. Зверніть увагу на візерунок. Модні бренди роблять акцент на ромбах. А от колір може варіюватися: від блідих пастельних до насичених яскравих.
Кашемірова "футболка"
Біла футболка - база літнього гардеробу. А от взимку варто звернути увагу на кашемірову. Важливо, що вона підійде до будь-яких речей у гардеробі: міні та максі спідниць, джинсів, шкіри, а поєднання з трендовим жакетом зробить образ більш теплим.
Бретонські смужки
Невмируща класика - светр у смужку. Цей тренд тягнеться протягом багатьох років і це не дивно, адже такий одяг одразу робить образ у декілька разів виграшним.
В’язаний костюм
Найкращий варіант, коли зовсім не хочеться нічого поєднувати між собою - в’язаний костюм. Це простий і затишний варіант, який створить відчуття новизни у вашому стилі. Додайте сезонне взуття та верхній одяг і ви отримаєте чудовий варіант для роботи в офісі.
В’язана сукня
Ще один простий і зрозумілий варіант на щодень - в’язана сукня. Це сезонна альтернатива шовковим чи літнім атласним. Їх сміливо можна поєднувати з високими чоботами, моточеревиками чи іншим трендовим зимовим взуттям.
Раніше ТаблоID розповідав про модні теплі речі на осінньо-зимовий період. А також тренди в одязі, які варто повторити.