Могилевська повідомила, де вчитиметься її старша донька, і показала її в своїх обіймах та себе малу

Марія Мельник - 1 вересня, 11:00

Співачка Наталія Могилевська 1-го вересня показала себе у шкільні роки.

У День знань зірка також оголосила, що її 13-річна донька Мішель навчатиметься у ліцеї.

"Сьогодні моя ніжна і прекрасна старша донечка Мішель уперше поїхала в ліцей здобувати професію. Це дуже важливе рішення. Я обов’язково пізніше всім розповім, що саме вона обрала. Ps. А тим часом... 1 вересня - діти в школу, батьки в пляс!", - написала Могилевська.

Могилевська з донькою

Пізніше Наталія пообіцяла розказати, чим займатиметься Мішель


Могилевська - школярка
Впізнаєте таку школярку?

Нагадаємо, у червні Могилевська розказувала, що Мішель планує вчитися на грумера. А ще Наталія розповідала, які плани на освіту має її молодша донька Софія.

