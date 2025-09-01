Могилевська повідомила, де вчитиметься її старша донька, і показала її в своїх обіймах та себе малу
Співачка Наталія Могилевська 1-го вересня показала себе у шкільні роки.
У День знань зірка також оголосила, що її 13-річна донька Мішель навчатиметься у ліцеї.
"Сьогодні моя ніжна і прекрасна старша донечка Мішель уперше поїхала в ліцей здобувати професію. Це дуже важливе рішення. Я обов’язково пізніше всім розповім, що саме вона обрала. Ps. А тим часом... 1 вересня - діти в школу, батьки в пляс!", - написала Могилевська.
Нагадаємо, у червні Могилевська розказувала, що Мішель планує вчитися на грумера. А ще Наталія розповідала, які плани на освіту має її молодша донька Софія.
