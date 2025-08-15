50-річна Могилевська вразила фанів ефектним трюком на каструлі. Відео

Співачка Наталія Могилевська долучилася до вірусного челенджу з трюком із кліпу своєї американської колежанки Нікі Мінаж "High School".

50-річна зірка не лише утримала баланс на одній нозі навприсядки на столі, а й використала каструлю в якості додаткового реквізиту.

Яскравим відео Наталія поділилася в Instagram, принагідно нагадавши шанувальникам про вихід українськомовної версії свого хіта "Покохай мене таку" та подякувавши за лайки.

У декого з підписників Могилевської навіть виникли сумніви, чи не причетний до створення відео ШІ

Як відомо, Могилевська настільки впевнено почувається на підборах, що їй заввиграшки гуляти на них по київській бруківці.

Нагадаємо, раніше позу з кліпу Мінаж відтворила гімнастка Ганна Різатдінова.