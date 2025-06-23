"Дуже хоче спробувати": Могилевська розказала, яку професію влітку опановуватиме її 13-річна донька

Марія Ткаченко - 23 червня, 11:30
Наталія Могилевська

Наталія Могилевська - прийомна мама двох дівчаток: 13-річної Мішель та 5-річної Софії

Фото з Instagram Могилевської

Співачка Наталія Могилевська розповіла, які плани на літо мають її прийомні доньки, Мішель і Софія. Дівчатка не байдикуватимуть, а проводитимуть час із користю.

"Моя Соня буде все літо вивчати англійську, а Мішелька буде вчитися на грумера, вона дуже хоче спробувати", - повідомила 49-річна зіркова мама.

Наталія Могилевська в інстаграм

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"І взагалі вона дуже любить займатися зачісками, щось на кшталт цього", - додала Наталія.

Як відомо, 13-річній Мішель буде на кому практикуватися: в Могилевської є лабрадор на ім'я Ая. Нагадаємо, старша донька артистки також захоплюється футболом.

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