"Дуже хоче спробувати": Могилевська розказала, яку професію влітку опановуватиме її 13-річна донька
Співачка Наталія Могилевська розповіла, які плани на літо мають її прийомні доньки, Мішель і Софія. Дівчатка не байдикуватимуть, а проводитимуть час із користю.
"Моя Соня буде все літо вивчати англійську, а Мішелька буде вчитися на грумера, вона дуже хоче спробувати", - повідомила 49-річна зіркова мама.
"І взагалі вона дуже любить займатися зачісками, щось на кшталт цього", - додала Наталія.
Як відомо, 13-річній Мішель буде на кому практикуватися: в Могилевської є лабрадор на ім'я Ая. Нагадаємо, старша донька артистки також захоплюється футболом.
"Я з тобою щаслива": Могилевська зворушливо привітала з 13-річчям старшу доньку. Відео
Могилевська теплим відео з 13-річною донькою розсекретила їхню сімейну традицію
"Правила повинні бути": Могилевська розказала про свої "норм і стрьом" у вихованні доньок
Білий дрескод та катання на гойдалці: Могилевська показала День матері з коханим і доньками
"Сонька, дякую!": Могилевська показала, чим її щодня радує 5-річна донечка. Відео