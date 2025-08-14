"Витрачала у своєму житті різні гроші": Могилевська назвала суму, яка їй потрібна на місяць та мокрою знялася для глянцю. Фото

Карина Тімкова - 14 серпня, 10:30

Співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно відсвяткувала 50-річчя, активно готується до свого ювілейного концерту, радуючи фанів творчими цікавинками.

Знаменитість знялася для журналу Elle, випустила новий музичний кліп, а також відверто розповіла про фінанси у своїй родині.

На обкладинці глянцю Могилевська постала в елегантних образах українських брендів: сукнях, сорочках, світлих штанях і боді. Сама зйомка проходила в басейні та в локаціях, що ніби переносили глядачів до моря.

Наталія Могилевська у сорочці поплавала в басейні для глянцю

Артистка ніби в образі русалоньки попозувала для журналу

Фото Олександр Порубаймих

Наталія Могилевська наробила мокрих фото для глянцю

Знімки вийшли справді ефектними

Наталія Могилевська у ніжному луці знялася для глянцю

Зірка розповіла про зміну свого світосприйняття після появи дочок, 5-річної Софії та 13-річної Мішель

"Діти виховують мене — я доколисую себе. З появою дітей я стала більше слухати себе та людей. Я навчилася прощати, почала розуміти, як зароджуються всі наші страхи та помилки. Якими б ідеальними не були батьки, діти все одно отримають свої "травми" і уроки"

Наталія Могилевська у воді знялася для журналу
Червона помада вдало доповнювала образ

А ще блогерка Ангеліна Пичик поцікавилася в Могилевської, скільки коштів їй потрібно для життя в Києві.

"На 20 тисяч тяжкувато можна прожити, а 30-40 — вже нормально. Наталія Могилевська витрачала у своєму житті різні гроші... На мої базові запити, я думаю, йдуть ті самі 30-40 тисяч гривень. А на потреби бізнесу… там величезні суми", — відповіла авторка треків.

Наталія Могилевська у ніжному луці попозувала в морському стилі для глянцю

Фотосесія була організована в морській тематиці

Наталія Могилевська у сорочці попозувала у басейні для журналу

Для глянцю Наталія знялась у воді в сукні-сорочці

Наталія Могилевська у сукні і пальто попозувала на стільці для журналу

Який загадковий кадр

Могилевська у вишуканій сукні попозувала в морському стилі для обкладинки

"50 — це взагалі не про цифру в паспорті, а про настрій. Я не підбиваю підсумків, а навпаки — відчуваю, що набираю швидкість. Тепер не думаю "Чи можна?", а питаю себе: "Чи мені це справді треба?" У житті в мене було кілька стартів із чистого аркуша. Я руйнувала все й починала заново — сильнішою, мудрішою", — додала вона

Цього ж дня співачка представила українськомовну версію свого хіта "Покохай мене таку" та новий яскравий кліп до нього. У відео вона постала в аутфітах зі своєї фотосесії для Elle.

Наталія Могилевська у боді посвітила стегнами для кліпу

Музикантка продемонструвала свою елегантність перед об'єктивом

Кадр з кліпу Nataliya Mogilevska
Наталія Могилевська у стильній сукні полежала на підлозі у кліпі

Співачка захопила шанувальників своїм виглядом у новому кліпі

Нещодавно Наталія хвалилася милими привітаннями від свого коханого Валентина та молодшої дочки. Як відомо, пара поки що не одружена, але час від часу обранець зірки показується у її блозі. А днями вони зазнімкувалися на прогулянці Києвом.

А ще Могилевська обожнює робити стильні фото. Недавно вона позувала на ліжку з квітами, а ще показувалась у купальнику та в сукенці лежала на бруківці в центрі міста.

Читайте також:

"Найулюбленіше моє місце": Могилевська показалася у рушнику на Хортиці та зібралася плавати

Кульки і багато рожевого: Могилевська показала, як разом із дочкою готувалися до її 5-річчя та який сюрприз влаштували

"Тішить і надихає": Могилевська провела екскурсію своїм квітником. Відео

Могилевська
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів