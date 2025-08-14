"Витрачала у своєму житті різні гроші": Могилевська назвала суму, яка їй потрібна на місяць та мокрою знялася для глянцю. Фото
Співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно відсвяткувала 50-річчя, активно готується до свого ювілейного концерту, радуючи фанів творчими цікавинками.
Знаменитість знялася для журналу Elle, випустила новий музичний кліп, а також відверто розповіла про фінанси у своїй родині.
На обкладинці глянцю Могилевська постала в елегантних образах українських брендів: сукнях, сорочках, світлих штанях і боді. Сама зйомка проходила в басейні та в локаціях, що ніби переносили глядачів до моря.
А ще блогерка Ангеліна Пичик поцікавилася в Могилевської, скільки коштів їй потрібно для життя в Києві.
"На 20 тисяч тяжкувато можна прожити, а 30-40 — вже нормально. Наталія Могилевська витрачала у своєму житті різні гроші... На мої базові запити, я думаю, йдуть ті самі 30-40 тисяч гривень. А на потреби бізнесу… там величезні суми", — відповіла авторка треків.
Цього ж дня співачка представила українськомовну версію свого хіта "Покохай мене таку" та новий яскравий кліп до нього. У відео вона постала в аутфітах зі своєї фотосесії для Elle.
Нещодавно Наталія хвалилася милими привітаннями від свого коханого Валентина та молодшої дочки. Як відомо, пара поки що не одружена, але час від часу обранець зірки показується у її блозі. А днями вони зазнімкувалися на прогулянці Києвом.
А ще Могилевська обожнює робити стильні фото. Недавно вона позувала на ліжку з квітами, а ще показувалась у купальнику та в сукенці лежала на бруківці в центрі міста.