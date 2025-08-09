Гримерка в авто та пікнік на асфальті: босонога Могилевська насмішила залаштунками зйомки у центрі Києва

Юлія Леськова - 9 серпня, 10:02
Наталя Могилевська позує для фото
Фото з Instagram Наталі Могилевської

Співачка Наталя Могилевська влаштувала пікнік у центрі Києва та показала залаштунки такої креативної зйомки.

Кадрами Могилевська поділилася у своєму Instagram.

Наталя анонсувала вихід свого хіта "Покохай мене таку", який переклала українською мовою. Тож для зйомок зірка та її команда влаштували справжній пікнік з квітами, фруктами та морозивом у центрі столиці, прямісінько коло дороги.


Проте, те що гарно в кадрі - кумедно поза ним. Могилевська переодягалася коло авто, а ширмою їй слугував плед. Також під час знімань пішов дощ.

Наталя Могилевська показала залаштунки зйомки
Наталя показала, як переодягалася за пледом
Наталя Могилевська переодягається

Деколи зірками доводиться жертвувати комфортом заради якісного контенту

Але найбільше потішила Наталю реакція людей, які здивувалися такому перфомансу від співачки.

"Неочікуваний дощ та реакція людей на Хрещатику… коли гримерка – це авто, а ширма – плед. А зйомка триває", - написала Могилевська. 

Наталя Могилевська показала, як знімає кліп

Під час знімань співачка ходила по вулиці боса

Наталя Могилевська на Хрещатику

Ось такий пікнік перед ЦУМом влаштувала Могилевська

Нагадаємо, на початку серпня Наталя Могилевська відсвяткувала своє 50-річчя. З нагоди свята вона показала як на підборах прогулюється Києвом зі своїм коханим. 

На початку літа співачка також хвалилася своїм квітником, який її тішить і надихає.

Могилевська
