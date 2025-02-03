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Йовович зворушливо привітала доньку з 5-річчям і показала її рідкісні фото

Карина Тімкова 3 лютого, 16:15

Голлівудська акторка та модель Мілла Йовович, яка родом з України, поділилася з шанувальниками рідкісними кадрами своєї молодшої доньки Ошан. Знаменитість публічно привітала дівчинку з її першим ювілеєм.

2 лютого Ошан виповнилося п’ять років, і з цієї нагоди 49-річна зіркова мама опублікувала два знімки іменинниці на своїй сторінці в Instagram.

На одному фото дівчинка позує у яскравому вбранні та роликах вдома, а на іншому — насолоджується трапезою у кафе.

Мілла Йовович привітала доньку Ошан з 5-річчям

Ошан Ларк Елліот святкує день народження

Фото з Instagram

"З 5-м днем народження мою дивовижну райдужну донечку Ошан Ларк Елліот! Така розумна і кмітлива, любляча і турботлива, така весела і жвава. Ти викликаєш сміх та цікаві і бурхливі бесіди, де б ти не була. Ми так любимо тебе, моє солодке дороге дитя!

Ти перетворюєш кожен день на пригоду, а твої посмішки та усі персонажі, яких ти граєш, приносять радість у нашу родину. Твоя сім’я любить тебе понад усе, і ми з нетерпінням чекаємо, щоб побачити, як ти ростеш, вчишся, розвиваєшся в унікальну і розумну людину, якою ти вже є. Мама дуже тебе любить", - написала Мілла.

Мілла Йовович поділилася рідкісними знімками доньки Ошин на її 5-річчя
Молодша донька Йовович у кафе під час святкування свого ювілею
Фото з Instagram

Як відомо, Мілла Йовович і її чоловік, режисер Пол Андерсон також виховують двох старших доньок — 17-річну Евер Габо і 9-річну Дашель Іден.

Нагадаємо, у листопаді минулого року свій день народження святкувала старша дитина Мілли. Тоді акторка звернулась до доньки Евер Габо і показала ніжні фото з нею.

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