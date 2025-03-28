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Монатік оголосив ім'я молодшого сина, а його дружина розсекретила, ким мріють стати старші

Тамара Кудрявченко - 28 березня, 10:44

Співак Діма Монатік нарешті оголосив ім'я тримісячного сина. А його дружина Ірина розсекретила, ким наразі мріють стати їхні старші сини Платон і Данило. 

Як виявилося, третього хлопчика зіркові батьки назвали Леоном. 

"Ми назвали його Леоном. Ми його називаємо Льова, Лев, але записали Леон. Ми запитували у старших: а як вам таке ім’я, а як таке. У мене ж дружина "левиця", вона дуже пишається, що вона за знаком Зодіаку Лев. А я так думаю - а чого б нам малого Леоном не назвати?", - зізнався Монатік у програмі "По хатах". 

Монатік про дітей

На запитання, чи хоче він стати татом вчетверте, Діма зазначив: "Дружина каже - більше не зможе, але я не від чого не зарікаюся". 

Скріншот з відео Люкс ФМ

Тим часом, Ірина Монатік у своєму Instagram показала, ким хочуть стати старші сини. У День професії, що влаштували в їхній школі, 8-річний Платон прийшов у костюмі режисера або мультиплікатора, а от 9-річний Даня - у формі футболіста. 

Платон і Даня Монатік

Старші сини Монатіка уже визначилися, ким хочуть стати

Як відомо, наприкінці минулого року Дмитро Монатік, якому ось-ось виповниться 39, став батьком утретє. У них із дружиною Іриною народився син Леон. Пологи відбувалися у бомбосховищі. 

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