"Нарешті весна": Ірина Монатік показалася на сонячній прогулянці з 2-місячним сином
Дружина співака Дмитра Монатіка, Ірина, яка у грудні стала багатодітною мамою, показалася на прогулянці з сином.
Ірина замилувала сонячним весняним фото з Києва.
"Нарешті весна прийшла", - підписала фото Монатік.
Як відомо, старшим синам Монатіків, Платону і Данилу 7 і 9 років відповідно.
Нагадаємо, ТаблоID зіобрав цікаві факти про історію кохання Дмитра та Ірини.
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