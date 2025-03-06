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"Нарешті весна": Ірина Монатік показалася на сонячній прогулянці з 2-місячним сином

Марія Мельник - 6 березня, 14:15

Дружина співака Дмитра Монатіка, Ірина, яка у грудні стала багатодітною мамою, показалася на прогулянці з сином.

Ірина замилувала сонячним весняним фото з Києва.

"Нарешті весна прийшла", - підписала фото Монатік.

Дружина Монатіка з візочком

Хлопчик народився у бомбосховищі, про що раніше розказував батько. А от ім'я сина батьки поки приховують


Як відомо, старшим синам Монатіків, Платону і Данилу 7 і 9 років відповідно.

Нагадаємо, ТаблоID зіобрав цікаві факти про історію кохання Дмитра та Ірини.

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