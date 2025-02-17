"Дружина народжувала в бомбосховищі": Монатік розказав про появу на світ третього сина і як обрав йому ім'я

38-річний Дмитро Монатік нещодавно став багатодітним татком Фото з Instagram Monatik

Мультиартист Дмитро Монатік, котрий наприкінці 2024-го року став батьком утретє, розповів, за яких екстремальних умов народився їхній із дружиною Іриною хлопчик.

Виявляється, пологи відбулися у бомбосховищі.

"Я був на пологах, дружина народжувала в бомбосховищі, тому що саме за день до цього дуже сильно лупили по Києву, дуже гриміло. Попросили лікарів, давайте ми одразу будемо народжувати в бомбосховищі, якщо раптом буде обстріл", - поділився Діма з програмою "Ранок у великому місті".

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Ірина народжувала сина у бомбосховищі. Діма був поруч із коханою

Як вони з Іриною назвали синочка, зірка не розсекретив, пожартувавши, що той, коли виросте, повідомить його сам. Але розповів, як це ім'я до них прийшло.

"Я вночі відкрив очі і назвав ім'я, яке мені дуже сподобалося в секунді. А Іриша сказала: "Вау! Так! Це воно!"", - пригадав Monatik.

Нагадаємо, старші сини подружжя звуться Данило і Платон. Монатік розповідав, як вони сприйняли новину про поповнення в родині. Як відомо, нещодавно Іра поділилася в Instagram своїми фото, зробленими під час третьої вагітності.