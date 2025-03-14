"Час для мами": дружина Монатіка у мінішортах повернулася до спорту через 3 місяці після пологів. Фото
Дружина співака Дмитра Монатіка, Ірина, яка декілька місяців тому народила третього сина, поділилася своїм спортивним луком.
38-річна кохана артиста попозувала перед дзеркалом у зеленій кофті Adidas, чорних шортиках і лосинах. На фоні також було видно килимок для тренування. Нове фото вона показала в Instagram.
"Час для мами", — зазначила вона під публікацією.
"Так вмієш лиш ти", — написав Монатік своїй дружині під її новим фото, посилаючись на власну пісню.
Нагадаємо, у подружжя є 9-річний Данило, 7-річний Платон і найменший син, ім'я якого поки не розголошують.
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