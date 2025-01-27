Белуччі у корсеті та блискучій накидці попозувала з Бертоном на моді в Парижі
Італійська актриса Моніка Белуччі разом зі своїм бойфрендом, американським режисером Тімом Бертоном відвідали показ бренду Dolce & Gabbana у рамках Тижня моди в Парижі.
Стильна кінопарочка традиціно вигуляла чорні луки. А фото Моніка виклала в свій Instagram.
60-річна актриса сяяла в чорному корсеті, штанях та накидці з блискітками. Її образ доповнював вечірній макіяж та стильна укладка. У руках акторка тримала чорний клатч.
66-річний Тім Бертон обрав класичний чорний костюм і сорочку.
"Минулий вечір із Тімом Бертоном. Паризький тиждень моди Haute Couture", — зазначила під фото акторка.
Нагадаємо, про стосунки між Белуччі та Бертоном стало відомо у 2023 році. Їх роман розпочався після того, як акторка вручила нагороду режисеру на кінофестивалі Lumière у Ліоні.
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