Белуччі у корсеті та блискучій накидці попозувала з Бертоном на моді в Парижі

Італійська актриса Моніка Белуччі разом зі своїм бойфрендом, американським режисером Тімом Бертоном відвідали показ бренду Dolce & Gabbana у рамках Тижня моди в Парижі.

Стильна кінопарочка традиціно вигуляла чорні луки. А фото Моніка виклала в свій Instagram.

60-річна актриса сяяла в чорному корсеті, штанях та накидці з блискітками. Її образ доповнював вечірній макіяж та стильна укладка. У руках акторка тримала чорний клатч.

Белуччі світиться від щастя

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66-річний Тім Бертон обрав класичний чорний костюм і сорочку.

Чорний колір вже став фірмовим для Бертона і Белуччі

"Минулий вечір із Тімом Бертоном. Паризький тиждень моди Haute Couture", — зазначила під фото акторка.

Нагадаємо, про стосунки між Белуччі та Бертоном стало відомо у 2023 році. Їх роман розпочався після того, як акторка вручила нагороду режисеру на кінофестивалі Lumière у Ліоні.