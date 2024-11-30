Мов голубки: Белуччі в обтислому максі з накидкою притулилася до Бертона на хіднику кінофестивалю. Фото

Італійська модель та акторка Моніка Белуччі разом зі своїм коханим, режисером Тімом Бертоном відвідали Міжнародний кінофестиваль в Марракеші.

60-річна Моніка вийшла на червону доріжку у обтислому чорному платті з драпіруванням на грудях. Свій образ вона доповнила чорною оксамитовою накидкою та туфлями на підборах й маленькою сумочкою в тон до сукні.

Белуччі позувала на хіднику тулячись до коханого, який уже традиційно був у чорному з ніг до голови.

Белуччі вдало підкреслила свої соковиті форми елегантним луком Фото Getty Images

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Нагадаємо, нещодавно Моніка Белуччі знялася для китайського глянцю у шкіряному тренчі та мініспідниці.

Як відомо, на початку жовтня Белуччі та Бертон показували ніжності на кінофестивалі у Ліоні.