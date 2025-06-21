"Треба було видихнути": Дорофєєва у бікіні показала свій відпочинок з Кацуріним
Співачка Надя Дорофєєва зізналася, що останній тиждень видався дуже важким для неї і морально, і фізично. Тож вона зі своїм чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним взяли мінівідпустку та гайнули на відпочинок у Волинську область.
Кадрами з перезавантаження Надя показала у своєму Instagram.
Вона попозувала у купальнику на набережній, поділилася мальовничими краєвидами в лісі та помилувалася коханим на тлі вогнища.
"Останній тиждень емоційно був просто жесть. І морально, і фізично вже треба було зупинитись і видихнути. Дякую, Міша за ці пару днів", - написала Дорофєєва.
Нагадаємо, напередодні Міша Кацурін відзначав свій день народження. Святкували його саме на цьому відпочинку, а Надя Дорофєєва з нагоди свята показала його коло своїх ніг.
Якось Надя також показувала фото з коханим, на яких вони намагалися бути серйозними.