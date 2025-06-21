"Треба було видихнути": Дорофєєва у бікіні показала свій відпочинок з Кацуріним

Юлія Леськова - 21 червня, 12:27
Надя Дорофєєва робить селфі в дзеркало
Фото з Instgaram Наді Дорофєєвої

Співачка Надя Дорофєєва зізналася, що останній тиждень видався дуже важким для неї і морально, і фізично. Тож вона зі своїм чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним взяли мінівідпустку та гайнули на відпочинок у Волинську область.

Кадрами з перезавантаження Надя показала у своєму Instagram.

Вона попозувала у купальнику на набережній, поділилася мальовничими краєвидами в лісі та помилувалася коханим на тлі вогнища.


"Останній тиждень емоційно був просто жесть. І морально, і фізично вже треба було зупинитись і видихнути. Дякую, Міша за ці пару днів", - написала Дорофєєва. 

Надя Дорофєєва наробила фото у бікіні

Дорофєєва показалася у бікіні

Надя Дорофєєва показала чоловіка на відпочинку
Дорофєєва похвалилася комфортним кадром з коханим
Надя Дорофєєва попозувала на камеру

Співачка похвалилася підтягнутими сідницями на тлі неймовірних пейзажів

Надя Дорофєєва позує для фото у дзеркалі
Фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, напередодні Міша Кацурін відзначав свій день народження. Святкували його саме на цьому відпочинку, а Надя Дорофєєва з нагоди свята показала його коло своїх ніг

Якось Надя також показувала фото з коханим, на яких вони намагалися бути серйозними. 

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