"Життя контрастів": Дорофєєва показала дітей Кацуріна у підвалі під час нічного обстрілу
Співачка Надя Дорофєєва, як і всі українці цієї ночі, ховалася від обстрілів РФ. Зірка опублікувала фото дітей свого чоловіка, ресторатора Міші Кацуріна в укритті.
Надя показала 9-річну Сашу та 3-річного Івана, які виглядають з-під ковдри.
"Життя контрастів. Ще одна жахлива і безсонна ніч", - написала Надя.
До речі, днями блогерка Інна Мірошниченко розчулила підписників поведінкою 3-річного сина під час чергового обстрілу.
Як відомо, Надя Дорофєєва добре ладнає з дітьми чоловіка від колишньої дружини, дизайнерки Даші Кацуріної.
Приєднуйтесь до дискусії