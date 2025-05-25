"Життя контрастів": Дорофєєва показала дітей Кацуріна у підвалі під час нічного обстрілу

Юлія Леськова - 25 травня, 13:36
Надя Дорофєєва зі своїм чоловіком
Фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Співачка Надя Дорофєєва, як і всі українці цієї ночі, ховалася від обстрілів РФ. Зірка опублікувала фото дітей свого чоловіка, ресторатора Міші Кацуріна в укритті. 

Надя показала 9-річну Сашу та 3-річного Івана, які виглядають з-під ковдри.

"Життя контрастів. Ще одна жахлива і безсонна ніч", - написала Надя. 


Діти Міші Кацуріна від першого шлюбу

Надя зазнімкувала дітей у сховищі

До речі, днями блогерка Інна Мірошниченко розчулила підписників поведінкою 3-річного сина під час чергового обстрілу. 

Як відомо, Надя Дорофєєва добре ладнає з дітьми чоловіка від колишньої дружини, дизайнерки Даші Кацуріної. 

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