Дорофєєва з Кацуріним замилували обіймами і провалили спроби бути серйозними

Співачка Надя Дорофєєва показалася в обіймах свого чоловіка, ресторатора Міші Кацуріна.

У своєму Instagram виконавиця залишила допис, де закарбувала різні емоції їхньої пари.

"Спочатку намагались бути серйозними. Не вийшло. І слава Богу", - підписала фото Дорофєєва.

Серйозні Міша з Надею

Реклама:

І не дуже

Нагадаємо, Кацурін і Дорофєєва одружилися влітку 2023-го. Не так давно співачка заявляла, що вже готова до материнства.

А ще днями Надя відсвяткувала 35-річчя, фотозвіт з якого запостила у соцмережах.