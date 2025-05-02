Дорофєєва з Кацуріним замилували обіймами і провалили спроби бути серйозними

Марія Мельник - 2 травня, 15:30

Співачка Надя Дорофєєва показалася в обіймах свого чоловіка, ресторатора Міші Кацуріна.

У своєму Instagram виконавиця залишила допис, де закарбувала різні емоції їхньої пари.

"Спочатку намагались бути серйозними. Не вийшло. І слава Богу", - підписала фото Дорофєєва.

Дорофєєва з Кацуріним на чорно-білому фото

Серйозні Міша з Надею


Кацурін обійняв Дорофєєву

І не дуже

Нагадаємо, Кацурін і Дорофєєва одружилися влітку 2023-го. Не так давно співачка заявляла, що вже готова до материнства.

А ще днями Надя відсвяткувала 35-річчя, фотозвіт з якого запостила у соцмережах.

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