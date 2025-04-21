Дорофєєва показала, як зустріла свої 35 зі свекрухою та дітьми Кацуріна

Одна з найстильніших зірок українського шоубізу Надя Дорофєєва 21-го квітня святкує свої 35.

В Instagram виконавиця показала, з ким і де зустрічає 36-ий рік свого життя.

Мінамалістичний торт до дня Наді Скрін з Instagram

Дорофєєва святкує в компанії свого чоловіка, Міші Кацуріна, та його дітей (на фото донька Саша)

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Не забули запросити і бабусю та маму Міші (до речі, цікаво, де батьки іменинниці)

Коли на літньому майданчику вже нема місць

Як відомо, Надя розійшлася зі своїм першим чоловіком, співаком Володимиром Дантесом у березні 2022 року. Вже влітку 2023 року Дорофєєва вийшла заміж за ресторатора Мішу Кацуріна.

Нагадаємо, раніше Надя розказувала, як змінилося її ставлення до себе після 30 років.