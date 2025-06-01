"Сьогодні літо": Дорофєєва на весняних фото показала цілунки з Кацуріним та відпочинок в бікіні. Фото

Карина Тімкова - 1 червня, 13:00

Співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно випустила драйвовий кліп, поділилася своїми теплими травневими спогадами.

В Instagram 35-річна знаменитість опублікувала добірку фото, на яких закарбувала милі моменти зі своїм чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним і його дітьми: 9-річною Сашею та 3-річним Іваном.

"Кажу вам два приємних слова: сьогодні літо", — написала вона під публікацією.

Надя Дорофєєва показала поцілунки з Кацуріним

Артистка поцілувала коханого в незвичному образі

Фото instagram

Надя Дорофєєва з Кацуріним та його дітьми показалися на прогулянці

Парочка часто гуляє з дітьми Міші

Надя Дорофєєва ефектно попозувала з Кацуріним біля дзеркала

Закохані продемонстрували свої стильні луки

Надя Дорофєєва попозувала у яскравому купальнику
Виконавиця також не забула й про більш спокусливий контент у бікіні
Надя Дорофєєва показалася з оголеним бюстом та животом

Авторка хітів похизувалася тілом у пікантній сукні

Як відомо, мамою дітей Міші є дизайнерка Даша Кацуріна, з якою зустрічається ексчоловік Наді, співак Дантес. З дітлахами свого коханого артистка має хороші стосунки. А ще вона з ним частенько позує для романтичних фото.

Нагадаємо, Кацурін і Дорофєєва побралися влітку 2023-го. Не так давно співачка вперше заявила, що вже готова стати мамою.

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