"Сьогодні літо": Дорофєєва на весняних фото показала цілунки з Кацуріним та відпочинок в бікіні. Фото
Співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно випустила драйвовий кліп, поділилася своїми теплими травневими спогадами.
В Instagram 35-річна знаменитість опублікувала добірку фото, на яких закарбувала милі моменти зі своїм чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним і його дітьми: 9-річною Сашею та 3-річним Іваном.
"Кажу вам два приємних слова: сьогодні літо", — написала вона під публікацією.
Як відомо, мамою дітей Міші є дизайнерка Даша Кацуріна, з якою зустрічається ексчоловік Наді, співак Дантес. З дітлахами свого коханого артистка має хороші стосунки. А ще вона з ним частенько позує для романтичних фото.
Нагадаємо, Кацурін і Дорофєєва побралися влітку 2023-го. Не так давно співачка вперше заявила, що вже готова стати мамою.
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