Дорофєєва у лосинах показала, як зміцнює травмовані коліна

Марія Мельник 26 грудня, 14:30
Дорофєєва у помаранчевій сукні
фото з Instagram

Співачка Надя Дорофєєва, яка вже тривалий час має проблеми з колінами, показалася на реабілітації.

У своєму Telegram-каналі виконавиця у лосинах розказала про тренування і розповіла, які вправи робить.

"Ходжу вже 4 місяці. Підтримує мене після всіх моїх травм, адже щоб витримати тури - мені треба бути спортсменкою. Стараюсь робити 2 рази на тиждень", - розповіла співачка.


Дорофєєва в залі зробила присіди

Надя робить присідання у випаді для зміцнення колін

Дорофєєва у лосинах у спортзалі
скрін з Instagram
Надя Дорофєєва тренує коліна

І тренується на спеціальному балансборді

Дорофєєва у лосинах потренувала коліна

Зверніть увагу, співачка робить всі вправи на зігнутих колінах

Здорові коліна допомагають Наді не лише витримувати тури, а й швидко бігти.

Нагадаємо, раніше вона пригадувала випадок, після якого завжди ходить в укриття під час тривог.

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