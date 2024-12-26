Дорофєєва у лосинах показала, як зміцнює травмовані коліна

Співачка Надя Дорофєєва, яка вже тривалий час має проблеми з колінами, показалася на реабілітації.

У своєму Telegram-каналі виконавиця у лосинах розказала про тренування і розповіла, які вправи робить.

"Ходжу вже 4 місяці. Підтримує мене після всіх моїх травм, адже щоб витримати тури - мені треба бути спортсменкою. Стараюсь робити 2 рази на тиждень", - розповіла співачка.

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Надя робить присідання у випаді для зміцнення колін

І тренується на спеціальному балансборді

Зверніть увагу, співачка робить всі вправи на зігнутих колінах

Здорові коліна допомагають Наді не лише витримувати тури, а й швидко бігти.

Нагадаємо, раніше вона пригадувала випадок, після якого завжди ходить в укриття під час тривог.