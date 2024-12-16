Дорофєєва показала, як з Кацуріним і його дітьми прикрашала різдвяне дерево
Співачка Надя Дорофєєва разом з чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним та його дітьми від минулого шлюбу активно готуються до різдвяних свят.
У своєму Telegram-каналі виконавиця показала, як разом 3-річним сином Іваном та 8-річною донькою Сашею готували сніданок і прикрашали ялинку.
Як відомо, нині ексдружина Міші, дизайнерка Даша Кацуріна перебуває у стосунках зі співаком Володимиром Дантесом. Їхній роман почався після того, як їхні екси стали парою, а пізніше одружилися.
Цікаво, що у Дорофєєвої з дітьми Кацуріна від самого початку їхніх стосунків з Мішею склалися дуже теплі взаємини.
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