Дорофєєва показала, як з Кацуріним і його дітьми прикрашала різдвяне дерево

Марія Мельник 16 грудня, 10:15
Надя Дорофєєва у шапці-вушанці

Кацуріни та Дорофєєва навели краси до новорічних свят

Співачка Надя Дорофєєва разом з чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним та його дітьми від минулого шлюбу активно готуються до різдвяних свят.

У своєму Telegram-каналі виконавиця показала, як разом 3-річним сином Іваном та 8-річною донькою Сашею готували сніданок і прикрашали ялинку.

Дорофєєва з іграшкою з ялинки

Надя не обмежилася самою лише гірляндою, а вирішила повністю затюнингувати різдвяне дерево


Кацурін прикрасив ялинку

Міша, судячи з виразу обличчя, із задоволенням підтримав таку ідею

Донька Кацуріна Саша прикрасила ялинку

Саші дісталася найвідповідальніша місія - прикрашати верхню частину ялинки

Різдвяне дерево від Кацуріних і Дорофєєвої
Як вам такий дизайн?
До речі, прикрашали ялинку від Френка Сінатру

До речі, прикрашали ялинку від Френка Сінатру

Донька Кацуріних біля ялинки
А після прикрашання ялинки взялися готувати сніданок

А після прикрашання ялинки взялися готувати сніданок

Кацурін з сином на кухні

Маленький Іван, на відміну від сестри, був відповідальний за гастро частину ранку

Як відомо, нині ексдружина Міші, дизайнерка Даша Кацуріна перебуває у стосунках зі співаком Володимиром Дантесом. Їхній роман почався після того, як їхні екси стали парою, а пізніше одружилися.

Цікаво, що у Дорофєєвої з дітьми Кацуріна від самого початку їхніх стосунків з Мішею склалися дуже теплі взаємини.

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