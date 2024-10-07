Дорофєєва у в'язаних мікрошортиках показала свій осінній стиль. Фото
Співачка Надя Дорофєєва рятується від осінньої сірості яскравими луками.
У своєму Telegram-каналі 34-річна виконавиця запостила кілька фото у трикотажному міні, яке доповнила кепкою і торбинкою.
"Трішки стилю в цей осінній день", - написала Надя.
Нагадаємо, днями ТаблоID розібрався з головними осінніми трендами в одязі: від яскравих кардиганів до подвійних сумок.
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