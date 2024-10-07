Дорофєєва у в'язаних мікрошортиках показала свій осінній стиль. Фото

Марія Мельник 7 жовтня, 17:30
Дорофєєва у піджаку

Надя Дорофєєва показала, як стильно виглядати восени

фото з instagram

Співачка Надя Дорофєєва рятується від осінньої сірості яскравими луками.

У своєму Telegram-каналі 34-річна виконавиця запостила кілька фото у трикотажному міні, яке доповнила кепкою і торбинкою.

"Трішки стилю в цей осінній день", - написала Надя.


Надя Дорофєєва у мікрошортах і пальті
Співачка розбавила сірість і прохолоду аксесуарами та усмішкою
Надя не з тих, хто боїться носити короткий одяг в холодну пору року. Головне - мати під рукою тепле довге пальто і гарячий напій

Надя не з тих, хто боїться носити короткий одяг в холодну пору року. Головне - мати під рукою тепле довге пальто і гарячий напій

До речі, в арсеналі Дорофєєвої є кілька речей, які формують її неповторний стиль

До речі, в арсеналі Дорофєєвої є кілька речей, які формують її неповторний стиль

Нагадаємо, днями ТаблоID розібрався з головними осінніми трендами в одязі: від яскравих кардиганів до подвійних сумок.

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