"Паризький шик": Дорофєєва у кольорових міні влаштувала фешн-зйомку в готелі. Фото

Юлія Леськова 6 жовтня, 15:26
Надя Дорофєєва позує для фото
Фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно у своєму кліпі показала моторошний сон матері, яка рятує дитину, влаштувала у паризькому готелі справжню фенш-зйомку.

Світлинами зірка поділилася у своєму Instagram.

"Паризький шик. Або як ми випадково зустрілися з Marianna Senchina та влаштували примірку її нової колекції", - написала Надя.


Дорофєєва приміряла на себе три яскраві образи від дизайнерки: червону мінісукню з драпіруванням на плечах та вирізами під грудьми та на животі, зелений костюм з ультракороткими шортами та жакетом, рукави якого прикрашені пір'ям, а також білий костюм з шортами-бермудами та жилеткою.

Надя Дорофєєва пофотографувалася у готелі

Для вдалих кадрів Надя попозувала з бокалом шампанського

Фото Анна Озерчук
Надя Дорофєєва в Парижі

У якому образі Надя сподобалася вам найбільше?

Фото Анна Озерчук
Надя Дорофєєва попозувала для фото

Для гарних фото можна й на камін вилізти

Фото Анна Озерчук

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва показала зйомку у волохатому міні для відомого глянцю.

Як відомо, в одному із інтерв'ю Надя зізналася, що перестала реагувати на хейт, хоча раніше він її дуже чіпляв.

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