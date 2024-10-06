"Паризький шик": Дорофєєва у кольорових міні влаштувала фешн-зйомку в готелі. Фото
Співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно у своєму кліпі показала моторошний сон матері, яка рятує дитину, влаштувала у паризькому готелі справжню фенш-зйомку.
Світлинами зірка поділилася у своєму Instagram.
"Паризький шик. Або як ми випадково зустрілися з Marianna Senchina та влаштували примірку її нової колекції", - написала Надя.
Дорофєєва приміряла на себе три яскраві образи від дизайнерки: червону мінісукню з драпіруванням на плечах та вирізами під грудьми та на животі, зелений костюм з ультракороткими шортами та жакетом, рукави якого прикрашені пір'ям, а також білий костюм з шортами-бермудами та жилеткою.
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва показала зйомку у волохатому міні для відомого глянцю.
Як відомо, в одному із інтерв'ю Надя зізналася, що перестала реагувати на хейт, хоча раніше він її дуже чіпляв.