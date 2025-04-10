"День мудака" і не лише: Дорофєєва і Кацурін у спільному інтерв'ю розказали про свої ритуали і за що вона його сварить
Зіркове подружжя, співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Міша Кацурін попозували для digital-обкладинок ELLE.UA та дали перше спільне інтерв'ю.
В ньому парочка розказала, за що цінує одне одного, які ритуали мають, за що Надя сварить Мішу і як вони переживають розлуки.
"Ми жартуємо, що наші стосунки побудовані на коханні, музиці та їжі", - поділилася Дорофєєва.
"За музику відповідає Надя, за їжу — я, за кохання — ми вдвох", - заявив Кацурін.
Як зізналася артистка, вона все життя вважала себе естеткою - допоки не почала жити з Мішею.
"Я побачила, що відбувається, коли людина звертає увагу на естетику і на всі дрібнички, що роблять життя та побут прекраснішими. Наприклад, він не може поснідати, наспіх виклавши їжу на тарілку, - він візьме красивий посуд і зробить все гарно. Навіть коли залишається вдома сам. Я все ж таки не настільки естетично дивлюся на світ", - зазначила вона.
Зі слів Наді, у її чоловіка дуже крутий смак у всьому, зокрема вона обожнює його стиль в одязі.
"Він не любить, коли "занадто піжонсько", тому в нас на такі випадки є жартівливі назви — "Мішель-піжон" і "Мішель-кісуля", - розказала співачка, додавши, що в таких аутфітах Кацурін з хати не виходить.
"Надя завжди просить моїх порад і оцінок, а сама водночас настільки вродлива та має настільки розкішний смак, що виникає проблема - що б вона не вдягнула, я перебуваю у захваті та завжди кажу, що мені все дуже подобається. Це ніяк не допомагає Наді зробити вибір, і вона трошки свариться. Але я не можу нічого з собою зробити", - побідкався своєю чергою Міша.
Подружжя розповіло, що для них означає ідеальний день.
"Ми дуже багато працюємо, тому наш ідеальний день разом — це "лінивий день". У лінивий день ми не виходимо з дому, перетворюємось на тюленів: валяємось, читаємо, дивимось кіно, готуємо…", - розповіла Надя.
"З'їдаємо пару пачок солоного соняшникового насіння — без цього лінивий день не працює. Якщо вдома діти, а вони вдома половину кожного місяця, тоді кількість насіння збільшується втричі та додається тонна солодкого. В лінивий день можна!", - запевнив Міша.
Іноді чоловік і дружина вибираються на побачення, в бар на мескаль із сангритою. А неділя - це завжди сімейний день.
"Мінімум три рази на тиждень — спільні сніданки. О 19-й всі мають бути вдома — то наш спільний вечірній час. Виняток — гастролі Наді або мої зйомки. 11 жовтня — "День мудака". Це я якось накосячив і пообіцяв все життя розраховуватись", - зізнався Кацурін.
Зі слів подружжя, їм важко даються розлуки, тож вони намагаються роз'їжджатися якомога рідше.
"Будь-які тривалі розставання нам даються дуже важко. Тиждень якось витягуємо, а потім починаємо сильно злитися і перетворюємось на двох мегер. То від великого кохання", - сказав Міша.
Також Дорофєєва з Кацуріним відповіли на питання, чи можуть назвати одну рису, за яку найбільше цінують одне одного.
"В Міші зібране таке комбо сильних рис: інтелект, сексуальність, почуття гумору, сила… що я просто не можу цього зробити!", - заявила Надя.
"Неможливо. Якби люди любили людей за щось одне, життя було б набагато простішим. Я занадто багато всього ціную в Наді, щоб виділяти щось одне. Надя дивовижна!", - запевнив її чоловік.
Нагадаємо, Кацурін і Дорофєєва одружилися влітку 2023-го. Того ж року артистка заявляла, що вже готова до материнства.
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