"День мудака" і не лише: Дорофєєва і Кацурін у спільному інтерв'ю розказали про свої ритуали і за що вона його сварить

Зіркове подружжя, співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Міша Кацурін попозували для digital-обкладинок ELLE.UA та дали перше спільне інтерв'ю.

В ньому парочка розказала, за що цінує одне одного, які ритуали мають, за що Надя сварить Мішу і як вони переживають розлуки.

"Ми жартуємо, що наші стосунки побудовані на коханні, музиці та їжі", - поділилася Дорофєєва.

Реклама:

Міша Кацурін і Надя Дорофєєва разом дали інтерв'ю

"За музику відповідає Надя, за їжу — я, за кохання — ми вдвох", - заявив Кацурін.

Як зізналася артистка, вона все життя вважала себе естеткою - допоки не почала жити з Мішею.

"Я побачила, що відбувається, коли людина звертає увагу на естетику і на всі дрібнички, що роблять життя та побут прекраснішими. Наприклад, він не може поснідати, наспіх виклавши їжу на тарілку, - він візьме красивий посуд і зробить все гарно. Навіть коли залишається вдома сам. Я все ж таки не настільки естетично дивлюся на світ", - зазначила вона.

Парочка попозувала для двох digital-обкладинок

Зі слів Наді, у її чоловіка дуже крутий смак у всьому, зокрема вона обожнює його стиль в одязі.

"Він не любить, коли "занадто піжонсько", тому в нас на такі випадки є жартівливі назви — "Мішель-піжон" і "Мішель-кісуля", - розказала співачка, додавши, що в таких аутфітах Кацурін з хати не виходить.

"Надя завжди просить моїх порад і оцінок, а сама водночас настільки вродлива та має настільки розкішний смак, що виникає проблема - що б вона не вдягнула, я перебуваю у захваті та завжди кажу, що мені все дуже подобається. Це ніяк не допомагає Наді зробити вибір, і вона трошки свариться. Але я не можу нічого з собою зробити", - побідкався своєю чергою Міша.

"Мішеля-піжона" та "Мішеля-кісулю" бачить лише Надя

Подружжя розповіло, що для них означає ідеальний день.

"Ми дуже багато працюємо, тому наш ідеальний день разом — це "лінивий день". У лінивий день ми не виходимо з дому, перетворюємось на тюленів: валяємось, читаємо, дивимось кіно, готуємо…", - розповіла Надя.

"З'їдаємо пару пачок солоного соняшникового насіння — без цього лінивий день не працює. Якщо вдома діти, а вони вдома половину кожного місяця, тоді кількість насіння збільшується втричі та додається тонна солодкого. В лінивий день можна!", - запевнив Міша.

Подружжя влаштовує собі "ліниві дні"

Іноді чоловік і дружина вибираються на побачення, в бар на мескаль із сангритою. А неділя - це завжди сімейний день.

"Мінімум три рази на тиждень — спільні сніданки. О 19-й всі мають бути вдома — то наш спільний вечірній час. Виняток — гастролі Наді або мої зйомки. 11 жовтня — "День мудака". Це я якось накосячив і пообіцяв все життя розраховуватись", - зізнався Кацурін.

Зі слів подружжя, їм важко даються розлуки, тож вони намагаються роз'їжджатися якомога рідше.

"Будь-які тривалі розставання нам даються дуже важко. Тиждень якось витягуємо, а потім починаємо сильно злитися і перетворюємось на двох мегер. То від великого кохання", - сказав Міша.

Цікаво, що ж таке утнув Міша, започаткувавши традицію "Дня мудака"

Також Дорофєєва з Кацуріним відповіли на питання, чи можуть назвати одну рису, за яку найбільше цінують одне одного.

"В Міші зібране таке комбо сильних рис: інтелект, сексуальність, почуття гумору, сила… що я просто не можу цього зробити!", - заявила Надя.

"Неможливо. Якби люди любили людей за щось одне, життя було б набагато простішим. Я занадто багато всього ціную в Наді, щоб виділяти щось одне. Надя дивовижна!", - запевнив її чоловік.

Нагадаємо, Кацурін і Дорофєєва одружилися влітку 2023-го. Того ж року артистка заявляла, що вже готова до материнства.