Кацурін показав рецепт "топового" сендвіча з тунцем і сиром
Блогер та ресторатор Міша Кацурін приготував швидкий і смачний перекус.
У своєму Instagram показав рецепт "топового" сендвіча з тунцем.
"Приготування: 20 хвилин. Нам знадобиться: хліб бріош тостовий, 2 слайси, тунець концервований 100 г, яйце 1 шт, цибуля шалот декілька штук, стебло селери, як і цибулі, лимон цедра і фреш, сир чедер, майонез 100 г, гірчиця французька, перець мелений, сіль і огірки мариновані", - проінструктурував ресторатор.
Для начінки необхідно дрібно нарізати цибулю та селеру. Додати майонез, гірчицю, цедру і фреш лимону, тунець (без рідини), варене круте яйце, сіль, перець за смаком та перемішати до однорідної консистенції.
"Змащуємо хліб вершковим маслом й обсмажуємо з однієї сторони. Викладаємо сир, рибну начинку і смакуємо, за бажанням, з маринованими огірками", - порадив Кацурін.
Нагадаємо, раніше Кацурін показував, як приготувати американські макарони вдома.