Кацурін показав рецепт "топового" сендвіча з тунцем і сиром

Блогер та ресторатор Міша Кацурін приготував швидкий і смачний перекус.

У своєму Instagram показав рецепт "топового" сендвіча з тунцем.

"Приготування: 20 хвилин. Нам знадобиться: хліб бріош тостовий, 2 слайси, тунець концервований 100 г, яйце 1 шт, цибуля шалот декілька штук, стебло селери, як і цибулі, лимон цедра і фреш, сир чедер, майонез 100 г, гірчиця французька, перець мелений, сіль і огірки мариновані", - проінструктурував ресторатор.

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Для начінки необхідно дрібно нарізати цибулю та селеру. Додати майонез, гірчицю, цедру і фреш лимону, тунець (без рідини), варене круте яйце, сіль, перець за смаком та перемішати до однорідної консистенції.

Слід також вичавити лимонний фреш

"Змащуємо хліб вершковим маслом й обсмажуємо з однієї сторони. Викладаємо сир, рибну начинку і смакуємо, за бажанням, з маринованими огірками", - порадив Кацурін.

Нагадаємо, раніше Кацурін показував, як приготувати американські макарони вдома.