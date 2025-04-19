"Їжа Бердянська": Кацурін із мамою показали, як готувати камбалу і весняний салат. Відео

Юлія Леськова - 19 квітня, 13:14
Міша Кацурін зі своєю мамою Ольгою
Фото з Instagram Міші Кацуріна

Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін частенько тішить шанувальників рецептами смачних страв та секретними лайфхаками у їхньому приготуванні. Цього разу він показав особливий рецепт - смажену камбалу. А готувала її його мама Ольга.

"Це моя мама Ольга і це їжа Бердянська", - сказав Кацурін.

Міша Кацурін приготував камбалу з мамою

Кацурін запевняє, що на приготування салату і камбали ви витратите годину


Для приготування страви з дитинства Міші вам знадобиться:

  • ціла камбала
  • борошно 1 стакан
  • олія соняшникова
  • сіль
  • перець молотий
  • огірок
  • редис
  • кріп пучок
  • цибуля зелена пучок
  • яйця 4 шт
  • сметана 100 гр

"Камбалу розрізаємо на шматки, посипаємо сіллю та відкладаємо на 20 хвилин. Потім, миємо, сушимо, перчимо, паніруємо в борошні і смажимо до хрусткої скоринки на дуже гарячій пательні", - написав Міша.

Міша Кацурін їсть приготовану мамою їжу

Страву, приготовану мамою, Міша оцінив найвищим балом - виходь за мене Андрій (саме так Кацурін та Антон Птушкін оцінюють найсмачніші страви у своєму Food-проєкті)

Також, Кацурін з мамою поділилися рецептом весняного салату, який доповнить смак камбали.

"Готуємо салат! Відділяємо жовтки від білків на варених яйцях. В жовтки додаємо сметану і перемішуємо до однорідності. Білок дрібно нарізаємо. Також, хаотично нарізаємо овочі із зеленню. І все перемішуємо, солимо, доводимо за смаком!" - підсумував він.

Міша Кацурін зі своєю мамою на кухні

А яка страва у вас асоціюється з дитинством?

Якось Кацурін показував рецепт борщу з секретними інгредієнтами.

Також він показував, як приготувати вдома салат "Цезар". 

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