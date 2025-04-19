"Їжа Бердянська": Кацурін із мамою показали, як готувати камбалу і весняний салат. Відео
Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін частенько тішить шанувальників рецептами смачних страв та секретними лайфхаками у їхньому приготуванні. Цього разу він показав особливий рецепт - смажену камбалу. А готувала її його мама Ольга.
"Це моя мама Ольга і це їжа Бердянська", - сказав Кацурін.
Для приготування страви з дитинства Міші вам знадобиться:
- ціла камбала
- борошно 1 стакан
- олія соняшникова
- сіль
- перець молотий
- огірок
- редис
- кріп пучок
- цибуля зелена пучок
- яйця 4 шт
- сметана 100 гр
"Камбалу розрізаємо на шматки, посипаємо сіллю та відкладаємо на 20 хвилин. Потім, миємо, сушимо, перчимо, паніруємо в борошні і смажимо до хрусткої скоринки на дуже гарячій пательні", - написав Міша.
Також, Кацурін з мамою поділилися рецептом весняного салату, який доповнить смак камбали.
"Готуємо салат! Відділяємо жовтки від білків на варених яйцях. В жовтки додаємо сметану і перемішуємо до однорідності. Білок дрібно нарізаємо. Також, хаотично нарізаємо овочі із зеленню. І все перемішуємо, солимо, доводимо за смаком!" - підсумував він.
Якось Кацурін показував рецепт борщу з секретними інгредієнтами.
Також він показував, як приготувати вдома салат "Цезар".
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