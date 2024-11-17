Наречена Безоса у ботфортах та екстраміні засвітила пишний бюст на селфі

Юлія Леськова 17 листопада, 12:08
Лорен Санчес позує для фото
Фото з Instagram Лорен Санчес

Наречена засновника Amazon Джеффа Безоса, 54-річна колишня журналістка Лорен Санчес не зраджує свій стиль, тож продовжує носити аутфіти з глибоким декольте.

У своєму Instagram Лорен поділилася черговим сексі-образом.

На фото, яке Санчес зробила у дзеркалі, наречена мільярдера позує у обтислій чорній мінісукні з розкішним декольте та на тоненьких бретельках. Здається, плаття з мережива.


Свій образ вона доповнила тренчем кольору бургунді та високими шкіряними чобітками на підборах.

Лорен Санчес на фото

Лорен підкреслила свої ласі форми

Нагадаємо, нещодавно Лорен Санчес підкреслила свій бюст паєтковою сукнею.

Як відомо, Джефф Безос освідчився Лорен влітку минулого року.

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