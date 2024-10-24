Сміливе декольте і золоті паєтки: наречена Безоса продемонструвала черговий ефектний образ. Фото

Глибоке декольте вже стало своєрідною фешн-візитівкою нареченої 60-річного засновника Amazon Джеффа Безоса, Лорен Санчес.

Черговий свій ефектний образ 54-річна брюнетка показала у Insta-сторіс, зробивши селфі у дзеркалі. На ній була мідісукня на тонких бретелях і туфельки кольору нюд. Санчес тегнула бренди Christian Louboutin і d’AddA, назвавшись "фанаткою". Імовірно, вона вирушила саме на івент, присвячений їхній колаборації.

Нагадаємо, роман Джеффа і Лорен починався скандально та водевільно: з подружніх зрад, хакнутих пікантних переписок, дікпіків і шантажу. Розлучення Безоса з матір'ю чотирьох його дітей Маккензі Безос стало найдорожчим в історії.

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Улітку 2023-го року Джефф освідчився Лорен. Про те ж, коли і де вони збираються відгуляти весілля, парочка поки анічичирк.