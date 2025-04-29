Наречена Роналду на рожевих пуантах та в спідничці-плісе уявила себе балериною. Фото
Наречена португальської зірки світового футболу Кріштіану Роналду, модель і мама Джорджина Родрігес продовжує експериментувати з образами для фотосетів.
Цього разу красуня вдала з себе балерину. Фото у ніжному луці з пуантами та атласними стрічками Джио виклала в Instagram.
Останнім часом обраниця Роналду, окрім тренувань у спортзалі, захопилася танцями і викладає відео зі своїх занять. А балетом вона займалася у дитинстві, тож, певно, вирішила згадати свої вміння.
Нагадаємо, днями 31-річна Джорджина позувала в бікіні на пляжі та показувала, як пройшло святкування триріччя дочки.
Як відомо, у Роналду з нареченою двоє доньок - Алана і Белла. Футболіст, який також має ще трьох, не поспішає з весіллям, але запевняє, що колись воно обов'язково станеться.