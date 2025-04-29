Наречена Роналду на рожевих пуантах та в спідничці-плісе уявила себе балериною. Фото

Джорджина Родрігес приміряла ніжно-рожевий образ балерини

Наречена португальської зірки світового футболу Кріштіану Роналду, модель і мама Джорджина Родрігес продовжує експериментувати з образами для фотосетів.

Цього разу красуня вдала з себе балерину. Фото у ніжному луці з пуантами та атласними стрічками Джио виклала в Instagram.

Джорджина приміряла пуанти

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Останнім часом обраниця Роналду, окрім тренувань у спортзалі, захопилася танцями і викладає відео зі своїх занять. А балетом вона займалася у дитинстві, тож, певно, вирішила згадати свої вміння.

Родрігес доволі вправно стоїть на пуантах

Деталі зблизька

Який балет без розтяжки

Нагадаємо, днями 31-річна Джорджина позувала в бікіні на пляжі та показувала, як пройшло святкування триріччя дочки.

Як відомо, у Роналду з нареченою двоє доньок - Алана і Белла. Футболіст, який також має ще трьох, не поспішає з весіллям, але запевняє, що колись воно обов'язково станеться.