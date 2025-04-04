Наречена Роналду у топі й лосинах спокусливо повигиналася в інфрачервоній сауні. Фото

Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес тільки нещодавно повернулася з сімейного відпочинку в засніженому Куршевелі, а вже знову наробила гарячого контенту підписникам.

У своєму Instagram вона опублікувала добірку фото, зроблених в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, де її коханий нині грає на клуб "Ан-Наср".

На кадрах Джорджина з млосним поглядом та у бірюзових лосинах і топі з білими смужками продемонструвала свої жіночні вигини.

Судячи з обстановки навколо і наявності світлодіодних ламп, багатодітна мама відвідала інфрачервону сауну Фото Instagram

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Родрігес посвітила своїми соковитими принадами

Блогерка похвалилася пласким животом і пишними стегнами

Для своєї фігури обраниця футболіста багато працює в спортзалі

Також модель показала нові світлини з дітками. На цьому кадрі 2-річна Белла прогулювалася парком

Сини пари люблять проводити час разом

Кохана Кріштіану частенько відвідує модні вечірки, а також влаштовує пікантні фотосети. Вона не боїться показати своє тіло у відвертому одязі та зухвалих луках.

Як відомо, Роналду з нареченою виховують п'ять нащадків: 14-річного Кріштіану-молодшого і 7-річних Матео і Еву, яких народила сурогатна мати. У спортсмена також є спільні діти з Джорджиною: 7-річна Алана й 2-річна Белла, яка мала народитися з братиком, але він загинув.

Попри спільних дітей і майже 9 років разом нападник збірної Португалії не спішить одружуватися з Родрігес. Днями він пояснив своє бачення ситуації.