"Нарешті люблю спорт": Трінчер в обтислому ромпері похизувалася пружними формами

Анна Трінчер похизувалася результатами, яких досягла у спортзалі

Акторка та співачка Анна Трінчер продовжує співати дифірамби раніше ненависному нею спорту.

22-річна блогерка в комбінезоні показала себе у спортзалі.

Трінчер показала, з чого починається її день: корисний сніданок, медитація і, звісно, доказ перебування у спортзалі.

Реклама:

Перед тренуваннями акторка знаходить час приготувати сніданок

Перед тренуванням акторка заспокоює свою нервову систему

Нагадаємо, на початку війни Трінчер погладшала і зізнавалася, що не влізає у штани. Відтоді співачка скинула чимало кіло і порадила, яких лайфхаків слід дотримуватися під час схуднення.