"Нарешті люблю спорт": Трінчер в обтислому ромпері похизувалася пружними формами
20 червня, 15:15
Акторка та співачка Анна Трінчер продовжує співати дифірамби раніше ненависному нею спорту.
22-річна блогерка в комбінезоні показала себе у спортзалі.
Трінчер показала, з чого починається її день: корисний сніданок, медитація і, звісно, доказ перебування у спортзалі.
Нагадаємо, на початку війни Трінчер погладшала і зізнавалася, що не влізає у штани. Відтоді співачка скинула чимало кіло і порадила, яких лайфхаків слід дотримуватися під час схуднення.
Приєднуйтесь до дискусії