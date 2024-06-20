"Нарешті люблю спорт": Трінчер в обтислому ромпері похизувалася пружними формами

20 червня, 15:15
Трінчер посвітила формами у залі

Анна Трінчер похизувалася результатами, яких досягла у спортзалі

Акторка та співачка Анна Трінчер продовжує співати дифірамби раніше ненависному нею спорту.

22-річна блогерка в комбінезоні показала себе у спортзалі.

Трінчер показала, з чого починається її день: корисний сніданок, медитація і, звісно, доказ перебування у спортзалі.


Трінчер за сніданком

Перед тренуваннями акторка знаходить час приготувати сніданок

Співачка Трінчер медитує

Перед тренуванням акторка заспокоює свою нервову систему

Акторка Анна Трінчер посвітила стегнами і декольте
Акторка Анна Трінчер посвітила стегнами і декольте

Нагадаємо, на початку війни Трінчер погладшала і зізнавалася, що не влізає у штани. Відтоді співачка скинула чимало кіло і порадила, яких лайфхаків слід дотримуватися під час схуднення.

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Трінчер
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