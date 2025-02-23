Цимбалару у спідньому та пальто показала спорт-шик із м'ячем. Фото

Акторка Настя Цимбалару у своєму Instagram похвалилася новими гарячими кадрами.

На фото Настя позує у білому спортивному спідньому та чорному у смужку оверсайз пальто. Свій образ вона доповнила білими гольфами та кедами.

Акторка похвалилася новими фото Фото Марії Попик

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Як вам акторка в такому образі? Фото Марії Попик

Раніше ТаблоID розповідав цікаві факти з життя Насті Цимбалару. До прикладу, ви знали, що вона добре володіє болгарською мовою?

До речі, в березні минулого року Настя розійшлася зі своїм чоловіком, актором Григорієм Баклановим після 3 років шлюбу. У грудні 2024 вона заявила, що знову закохана.