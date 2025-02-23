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Цимбалару у спідньому та пальто показала спорт-шик із м'ячем. Фото

Юлія Леськова - 23 лютого, 12:13
Настя Цимбалару позує для фото
Фото Марії Попик

Акторка Настя Цимбалару у своєму Instagram похвалилася новими гарячими кадрами. 

На фото Настя позує у білому спортивному спідньому та чорному у смужку оверсайз пальто. Свій образ вона доповнила білими гольфами та кедами.

Настя Цимбалару показала нові фото

Акторка похвалилася новими фото

Фото Марії Попик

Настя Цимбалару наробила нових фото

Настя попозувала з м'ячем для гри в американський футбол

Фото Марії Попик
Настя Цимбалару наробила гарячих фото

Як вам акторка в такому образі?

Фото Марії Попик

Раніше ТаблоID розповідав цікаві факти з життя Насті Цимбалару. До прикладу, ви знали, що вона добре володіє болгарською мовою?

До речі, в березні минулого року Настя розійшлася зі своїм чоловіком, актором Григорієм Баклановим після 3 років шлюбу. У грудні 2024 вона заявила, що знову закохана. 

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