Цимбалару зізналася, чи вільне її серце через майже рік після розлучення
Акторка Анастасія Цимбалару, яка в березні цього року заявила про розлучення зі своїм чоловіком, актором Григорієм Баклановим, зізналася, що закохана.
За словами Насті, у її житті з'явилася людина, з якою їй приємно проводити час.
"Воно закохане (серце, - ред.). В мене є людина, з якою мені приємно проводити вільний час", - сказала акторка в коментарі "Неймовірній правді про зірок".
Нагадаємо, Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов побралися у 2021-му році, однак разом були понад 10 років.
Як відомо, рішення про розлучення пара приймала вдвох.
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