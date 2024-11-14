Каменських із пишним декольте закликала не жаліти почуттів

Марія Мельник 14 листопада, 13:30
Настя Каменських у майці на тлі Києва
фото з Instagram

Співачка Настя Каменських (вона ж NK), яка нині завойовує аудиторію за кордоном, запостила осінні фото з Києва.

На знімках 37-річна виконавиця у майці зі спокусливим декольте порадила не жаліти почуттів.

"Часом ми жаліємо слів, забагато стримуємо себе, але, коли дозволяємо почуттям говорити, розуміємо, що для щастя потрібно зовсім небагато — достатньо глянути в очі тих, кого любиш", - напевнила Настя.


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Як відомо, останнім часом блог Каменських (який вона веде двома мовами: українською і іспанською) перетворився збірник порад щодо психології, спорту, моди тощо. Раніше співачка, наприклад, радила, як підкачати сідниці, а нещодавно показувала, як вдало сформувати осінні образи.

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