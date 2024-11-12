Каменських у лосинах і топі показала, що робить для пружних сідниць. Відео
Співачка Настя Каменських (вона ж NK) підкорює іспанський ринок не лише творчістю, а й спортом.
У своєму Instagram 37-річна зірка показала кілька ефективних вправ для пружних сідниць.
Настя радить починати з містка для сідниць і робити 3 підходи по 30 повторень.
Друга вправа - місток для сідниць з розведенням колін.
Лягайте на спину, зігнувши коліна і розмістивши ступні на підлозі. Підніміть стегна, утворюючи прямий кут від плечей до колін, і на верхній точці руху розведіть коліна в сторони, напружуючи сідниці. Поверніть коліна до центру і опустіть стегна.
Далі переходимо у місток для сідниць на одній нозі.
Для виконання підйому сідниць з пульсаціями необхідно лягти на спину, зігнувши коліна і поставивши ступні на підлогу на ширині плечей. Підняти стегна, напружуючи сідниці, щоб утворити пряму лінію від плечей до колін. У верхній позиції виконати маленькі пульсуючі рухи вгору-вниз, не опускаючи стегна. Продовжувати виконувати пульсації протягом 30 секунд.
Нагадаємо, раніше Каменських радила, як подбати про ментальне здоров'я в умовах постійного стресу, зокрема розповіла про роботу із психологом. Раніше про свій досвід терапії розповіла телеведуча Маша Єфросиніна.
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