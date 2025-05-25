"Місто сили, краси й свободи": Каменських у романтичній сукні з рюшами привітала Київ на тлі каштанів

Фото з Instagram Насті Каменських

Поки країна оговтується від рекордної комбінованої атаки РФ, яка обстріляла 13 регіонів України, зірки намагаються зберігати власний спокій та відволікти шанувальників, вітаючи Київ з Днем міста.

Наприклад, співачка Настя Каменських наробила фото під каштаном у білій сукні без бретелей.

"З Днем народження, Києве! Місто сили, краси й свободи. Незламний у серці кожного з нас", - написала вона.

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Свій образ Каменських доповнила перлами

Фото з Instagram Насті Каменських

Нагадаємо, Ірина Горова з нагоди Дня міста показала свої фото з юності та розповіла про найулюбленіші місця в Києві.

До речі, днями Настя Каменських та репер Потап святкували річницю шлюбу. ТаблоID розповідав їхню історію кохання.