"Місто сили, краси й свободи": Каменських у романтичній сукні з рюшами привітала Київ на тлі каштанів
Поки країна оговтується від рекордної комбінованої атаки РФ, яка обстріляла 13 регіонів України, зірки намагаються зберігати власний спокій та відволікти шанувальників, вітаючи Київ з Днем міста.
Наприклад, співачка Настя Каменських наробила фото під каштаном у білій сукні без бретелей.
"З Днем народження, Києве! Місто сили, краси й свободи. Незламний у серці кожного з нас", - написала вона.
Нагадаємо, Ірина Горова з нагоди Дня міста показала свої фото з юності та розповіла про найулюбленіші місця в Києві.
До речі, днями Настя Каменських та репер Потап святкували річницю шлюбу. ТаблоID розповідав їхню історію кохання.
Приєднуйтесь до дискусії