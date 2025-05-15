"Наш код, наша історія": Осадча з дітьми, Сумська, Каменських, Ребрик та інші попозували у вишиванках у святковий день. Фото

Карина Тімкова - 15 травня, 12:00

Щороку у третій четвер травня українці святкують День вишиванки, з яким громадян уже привітали президент Володимир Зеленський та перша леді.

З нагоди свята чимало зірок, артистів та громадських діячів показуються у своїх вишитих вбраннях і нагадують про цінність української культури.

Співачка Настя Каменських попозувала у білій вишиванці з чорним комірцем і орнаментом.

Настя Каменських привітала з днем вишиванки

Настя Каменських на День вишиванки

Фото instagram

"Є мільйони причин пишатися Україною й українцями. Наша мелодійна мова, родючий ґрунт, кухня, пісні, щирі обійми, вільний дух і серце, яке б'ється за правду", — написала вона.

До привітань також приєдналася ведуча і актриса Лілія Ребрик, яка зазначила, що може змінитися мода, але не символи.

Лілія Ребрик показалась у вишиванці у святковий день

Ребрик у зеленій сукні-вишиванці

Фото instagram

Реперка alyona alyona та співачка ONUKA теж показали свої традиційні вбрання.

Актриса Наталка Денисенко опублікувала чимало своїх фото у вишиванці.

Наталка Денисенко привітала з Днем вишиванки

"Вишиванка це дещо більше ніж просто одяг. Це дійсно мода українців, наш код, наша історія, дещо дуже глибоке", — написала Наталка

Фото instagram
Наталка Денисенко показалась у вишиванці

Телеведучі Катерина Осадча і Юрій Горбунов разом із синами Іваном і Данилом попозували для сімейного портрета.

Осадча і Горбунов з синами привітали з Днем вишиванки

"Це так символічно. Родина — це наше базове налаштування, для українців споконвічно родина була понад усе, родина — це тил і спокій, радість і сила", — зазначила Катя

Фото instagram

Гімнастка Лілія Подкопаєва і дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова показались у сукнях-вишиванках.

Леся Нікітюк привітала з Днем вишиванки

Телеведуча Леся Нікітюк показалася в етнічному українському вбранні

Кадр з instagram

Співачка Руслана теж привітала українців.

Народна депутатка Марія Мезенцева поділилася своїм святковим образом.

Акторка Ольга Сумська попозувала у блакитній вишитій сукні.

Ольга Сумська привітала з Днем вишиванки

На образі Ольги були зображені квіти

Кадр з instagram
Ольга Сумська покрутилася у блакитній вишиванці

А ще українці побачили відеозвернення співака Олександра Пономарьова, який не тільки привітав, але й розповів, якою унікальною є вишиванка:

"Привіт, уся Україна! Я з величезним задоволенням хочу привітати усіх нас з Днем вишиванки. Що для мене вишиванка? Це — вічний український хіт. Ну а чим це відрізняється від музики? Я думаю, що у кожній нації є голки, нитки і тканина, але не всі створюють хіт. А ми створили. З Днем вишиванки вас".

Блогерка-мільйонниця Таня Парфільєва з чоловіком і сином поділилися своїм "сімейним дрес-кодом на день".

Соломія Вітвіцька показалась у вишиванці на День вишиванки

Телеведуча Соломія Вітвіцька обрала ніжну білу сукню-вишиванку

Фото instagram
Тарас Тополя попозував у вишиванці у святковий день

Тарас Тополя також привітав своїх підписників

Фото instagram

Співачка Оля Цибульська попозувала у вишиванці з традиційними візерунками і стрічками у волоссі.

"Кажуть, у кожної жінки є вишиванка, яку вона носить на свято. Але є й інша — внутрішня. Та, яку не видно, але яка тримає в найгірші дні. Її не вишивала бабуся. Її вишивало життя. Кожен шов — це коли не зламалась. Кожна квітка — де вижила і розцвіла. Кожен візерунок — це пам’ять, яку не стерти", — зазначила артистка.

Оля Цибульська попозувала у традиційній вишиванці

Цибульська захопила своїм ніжним виглядом

Фото instagram
Оля Цибульська привітала з Днем вишиванки

Акторка Анна Саліванчук приєдналася до святкових привітань.

Ірина Федишин святкує День вишиванки

Співачка Ірина Федишин теж згадала улюблені вишиванки, які колись вдягала

Фото instagram
Ірина Федишин попозувала у вишиванці

Зазначимо, що українські знаменитості з'являються у вишиванках не тільки у свята. Традиційний одяг є у гардеробі Подкопаєвої, Мірошниченко, Терена, Огнєвіч, Осадчої та інших.

Минулого року ТаблоID також робив підбірку святкових вишиванок у зірок шоубізу.

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