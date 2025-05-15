"Наш код, наша історія": Осадча з дітьми, Сумська, Каменських, Ребрик та інші попозували у вишиванках у святковий день. Фото

Щороку у третій четвер травня українці святкують День вишиванки, з яким громадян уже привітали президент Володимир Зеленський та перша леді.

З нагоди свята чимало зірок, артистів та громадських діячів показуються у своїх вишитих вбраннях і нагадують про цінність української культури.

Співачка Настя Каменських попозувала у білій вишиванці з чорним комірцем і орнаментом.

Настя Каменських на День вишиванки Фото instagram

"Є мільйони причин пишатися Україною й українцями. Наша мелодійна мова, родючий ґрунт, кухня, пісні, щирі обійми, вільний дух і серце, яке б'ється за правду", — написала вона.

До привітань також приєдналася ведуча і актриса Лілія Ребрик, яка зазначила, що може змінитися мода, але не символи.

Ребрик у зеленій сукні-вишиванці Фото instagram

Реперка alyona alyona та співачка ONUKA теж показали свої традиційні вбрання.

Актриса Наталка Денисенко опублікувала чимало своїх фото у вишиванці.

"Вишиванка це дещо більше ніж просто одяг. Це дійсно мода українців, наш код, наша історія, дещо дуже глибоке", — написала Наталка Фото instagram

Телеведучі Катерина Осадча і Юрій Горбунов разом із синами Іваном і Данилом попозували для сімейного портрета.

"Це так символічно. Родина — це наше базове налаштування, для українців споконвічно родина була понад усе, родина — це тил і спокій, радість і сила", — зазначила Катя Фото instagram

Гімнастка Лілія Подкопаєва і дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова показались у сукнях-вишиванках.

Телеведуча Леся Нікітюк показалася в етнічному українському вбранні Кадр з instagram

Співачка Руслана теж привітала українців.

Народна депутатка Марія Мезенцева поділилася своїм святковим образом.

Акторка Ольга Сумська попозувала у блакитній вишитій сукні.

На образі Ольги були зображені квіти Кадр з instagram

А ще українці побачили відеозвернення співака Олександра Пономарьова, який не тільки привітав, але й розповів, якою унікальною є вишиванка:

"Привіт, уся Україна! Я з величезним задоволенням хочу привітати усіх нас з Днем вишиванки. Що для мене вишиванка? Це — вічний український хіт. Ну а чим це відрізняється від музики? Я думаю, що у кожній нації є голки, нитки і тканина, але не всі створюють хіт. А ми створили. З Днем вишиванки вас".

Блогерка-мільйонниця Таня Парфільєва з чоловіком і сином поділилися своїм "сімейним дрес-кодом на день".

Телеведуча Соломія Вітвіцька обрала ніжну білу сукню-вишиванку Фото instagram

Тарас Тополя також привітав своїх підписників Фото instagram

Співачка Оля Цибульська попозувала у вишиванці з традиційними візерунками і стрічками у волоссі.

"Кажуть, у кожної жінки є вишиванка, яку вона носить на свято. Але є й інша — внутрішня. Та, яку не видно, але яка тримає в найгірші дні. Її не вишивала бабуся. Її вишивало життя. Кожен шов — це коли не зламалась. Кожна квітка — де вижила і розцвіла. Кожен візерунок — це пам’ять, яку не стерти", — зазначила артистка.

Цибульська захопила своїм ніжним виглядом Фото instagram

Акторка Анна Саліванчук приєдналася до святкових привітань.

Співачка Ірина Федишин теж згадала улюблені вишиванки, які колись вдягала Фото instagram

Зазначимо, що українські знаменитості з'являються у вишиванках не тільки у свята. Традиційний одяг є у гардеробі Подкопаєвої, Мірошниченко, Терена, Огнєвіч, Осадчої та інших.

Минулого року ТаблоID також робив підбірку святкових вишиванок у зірок шоубізу.