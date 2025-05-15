"Наш код, наша історія": Осадча з дітьми, Сумська, Каменських, Ребрик та інші попозували у вишиванках у святковий день. Фото
Щороку у третій четвер травня українці святкують День вишиванки, з яким громадян уже привітали президент Володимир Зеленський та перша леді.
З нагоди свята чимало зірок, артистів та громадських діячів показуються у своїх вишитих вбраннях і нагадують про цінність української культури.
Співачка Настя Каменських попозувала у білій вишиванці з чорним комірцем і орнаментом.
"Є мільйони причин пишатися Україною й українцями. Наша мелодійна мова, родючий ґрунт, кухня, пісні, щирі обійми, вільний дух і серце, яке б'ється за правду", — написала вона.
До привітань також приєдналася ведуча і актриса Лілія Ребрик, яка зазначила, що може змінитися мода, але не символи.
Реперка alyona alyona та співачка ONUKA теж показали свої традиційні вбрання.
Актриса Наталка Денисенко опублікувала чимало своїх фото у вишиванці.
Телеведучі Катерина Осадча і Юрій Горбунов разом із синами Іваном і Данилом попозували для сімейного портрета.
Гімнастка Лілія Подкопаєва і дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова показались у сукнях-вишиванках.
Співачка Руслана теж привітала українців.
Народна депутатка Марія Мезенцева поділилася своїм святковим образом.
Акторка Ольга Сумська попозувала у блакитній вишитій сукні.
А ще українці побачили відеозвернення співака Олександра Пономарьова, який не тільки привітав, але й розповів, якою унікальною є вишиванка:
"Привіт, уся Україна! Я з величезним задоволенням хочу привітати усіх нас з Днем вишиванки. Що для мене вишиванка? Це — вічний український хіт. Ну а чим це відрізняється від музики? Я думаю, що у кожній нації є голки, нитки і тканина, але не всі створюють хіт. А ми створили. З Днем вишиванки вас".
Блогерка-мільйонниця Таня Парфільєва з чоловіком і сином поділилися своїм "сімейним дрес-кодом на день".
Співачка Оля Цибульська попозувала у вишиванці з традиційними візерунками і стрічками у волоссі.
"Кажуть, у кожної жінки є вишиванка, яку вона носить на свято. Але є й інша — внутрішня. Та, яку не видно, але яка тримає в найгірші дні. Її не вишивала бабуся. Її вишивало життя. Кожен шов — це коли не зламалась. Кожна квітка — де вижила і розцвіла. Кожен візерунок — це пам’ять, яку не стерти", — зазначила артистка.
Акторка Анна Саліванчук приєдналася до святкових привітань.
Зазначимо, що українські знаменитості з'являються у вишиванках не тільки у свята. Традиційний одяг є у гардеробі Подкопаєвої, Мірошниченко, Терена, Огнєвіч, Осадчої та інших.
Минулого року ТаблоID також робив підбірку святкових вишиванок у зірок шоубізу.
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