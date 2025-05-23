Потап і Настя Каменських святкують річницю шлюбу: історія кохання пари

Фото з Instagram

Дует Потап і Настя Каменських колись шумів не тільки в Україні. А чутки про роман між співачкою і репером переслідували їх усю історію дуету.

Зараз 38-річна Каменських виступає сольно і намагається підкорити іспаномовних слухачів своїми хітами. А от 44-річний Олексій Потапенко відкрив власний проєкт Slavic Balagan і поповнює свій життєпис крінжовими витівками.

Вже давно подейкують, що пара розлучилася, а плітки про зради і непрості стосунки все не вщухають.

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Сьогодні Настя Каменських і Потап святкують шосту річницю весілля. З цієї нагоди ТаблоID розповість історію кохання подружжя. Про непорозуміння на початку, 2 весілля, чутки про зради і розлучення, а також багато іншого.

Створення дуету Потап і Настя

У нульових репер знаходився у пошуку співачки, яка буде виконувати приспіви його пісень. В 2006 році його хороший друг порекомендував йому Настю Каменських. Коли Потап вперше побачив співачку, то зрозумів, що вона йому не подобається.

Долаючи неприязнь один до одного, вони вирішили спробувати записатися. Першою спільною піснею артистів стала "Без любви". Композиція одразу ж стала хітом і викарбувала артистистам славу на багато років.

Спочатку співачка і репер не могли знайти спільної мови Фото з сайту Viva

Подальші роки ніякої хімії, лише робота об'єднувала співачку та репера. Їхні стосунки не те що не були любовними, вони ледь-ледь трималися у діловому діапазоні, бо їхні темпераменти були просто несумісними.

"Ми випускали пісні, які ставали хітами. А наші стосунки ставали все гіршими і гіршими. Це такий парадокс. Перші три роки чим більше ми сварилися, тим популярнішими ставали". – розповідала Настя.

Особисте життя та чутки про роман

З плином часу міцнішала слава дуету і, разом з тим, чутки про можливе зародження любовних стосунків між співачкою та репером. Потап у той час перебував у шлюбі з Іриною Горовою, своєю бізнес-партнеркою, яка у 2009 році народила йому сина Андрія.

А от про особисте життя Насті Каменських відомо небагато, їй приписували численні романи, але вони не отримали жодних підтверджень. Єдині підтверджені стосунки співачки до Потапа - зі студентським коханням Володимиром.

Пару спіткала страшна аварія, у якій загинула родина Володимира Фото з сайту Апостроф

Саме ці фактори були одними з причин вважати, що існують таємні стосунки між артистами і вони за рамками просто робочих. Так чи інакше, співачка Настя Каменських і репер Потап цього не підтверджували.

У 2013 на Кубі помітили схожу на них пару. За чутками, вони обіймалися та пристрасно цілувалися на пляжі. Настя Каменських тоді відповіла на плітки і сказала, що дійсно була на Кубі, але зовсім одна.

Колись за розвитком їхніх стосунків дуже пильно слідкували фани Фото з Instagram Потапа

Наступного року Потап та Ірина Горова офіційно заявили про розлучення. Пізніше виявилося, що воно вже відбулося, причому 2 роки тому. За словами Ірини вони 5 років жили окремо, намагалися "полагодити" шлюб як тільки могли. Але, на жаль, це не дало очікуваних результатів і пара офіційно розлучилася. Попри це, Потапенко та Горова залишилися в дружніх стосунках.

Розпад дуету і 2 весілля

У 2017 році артисти оголошують, що ставлять на паузу діяльність дуету "Потап і Настя". Вони офіційно заявили, що вирішили розійтися творчими шляхами та рости далі. Співачка розпочала сольну кар'єру, а репер занурився у розвиток своїх проєктів, таких як "Mozgi entertainment". Можна було б завершувати на цьому, але ми знаємо, що було далі.

Діяльність дуету тоді поставили на паузу Фото з сайту Viva

Все частіше почали помічати обручку у NK, але вона не коментувала це, хоч усі почали про все здогадуватися. Пару постійно "ловили" на тому, що вони виставляють в соцмережі фото з однакових місць, а також бачили разом в обіймах.

Лише у 2019 році, за кілька днів до весілля, зіркова пара офіційно заявила про заручини і випустили кліп, який все пояснював.

Весілля Каменських і Потапа було гучним та медійними, як пишне підтвердження того, що "ведмідь знайшов свій камінчик". На святкуванні були присутні зіркові гості, зокрема Катя Осадча з Юрієм Горбуновим, Оля Полякова, Надя Дорофєєва з Володимиром Дантесом та інші.





Весілля було гучним Фото з Instagram

Цікаво, що це було не перше весілля пари. До цього вони побралися у Лас-Вегасі.

"Зараз ми щоразу жартуємо, що зіграли два весілля для кожного з нас - в моєму стилі - велике елегантне і вишукане весілля в Києві, і в стилі Льошки - яскраве, оригінальне, спонтанне і дуже романтичне - весілля-сюрприз в Вегасі", - за 3 роки поділилася Настя.

Пара одружилася двічі Фото з Instagram

Чутки про зради і розлучення

Всі роки подружнього життя пара сумлінно працювала та рідко бачилася, бо мали щільні графіки. POTAP і Настя Каменських разом подорожували та показувалися щасливі у соціальних мережах. Після початку повномасштабного вторгнення поповзли чутки про те, що між артистами не все так добре.

Їх перестали бачити разом, а чутки про розлучення ширилися медіа надто активно. Потап коротко називав новини про розлучення фейком, а Настя зі сцени говорила, що з їхнім шлюбом усе гаразд.

Плітки про розлучення подружжя спростовувало Фото з Instagram

Підклала дров у багаття й ексучасниця гурту NZK Євгенія Гордая, котра заявила, що Потап до неї залицявся. Тоді ж були і інші плітки про те, що репер постійно зраджує, а Настя знає про це. А от, начебто, була якась одна інтрижка з кимось з близького оточення, яку співачка не змогла пробачити.





Що Потап, що Каменських назвали це наклепом і звичайним хайпом. Але, тим не менш, саме у цей період пару перестала місяцями бачити разом та саме з цього моменту ширяться чутки, що POTAP і Настя розійшлись.

Де зараз Потап і Настя Каменських?

Після початку великої війни подружжя було в Іспанії. Ще тоді люди почали критикувати Потапа за те, що він не живе в Україні. Згодом Настя повернулася в Україну сама і розповідала як ховається в укритті. У той час репер залишався закордоном, за що отримував купу хейту. Він це пояснює тим, що будує міжнародну мережу у світі шоубізнесу та допомагає Україні.

Потап останнім часом подорожував Європою та Америкою, при цьому глузуючи з українців, які залишаються жити за кордоном.

POTAP давно викликає змішані емоції Фото з Instagram

А от нещодавно Олексій розповідав ризькому YouTube-каналу, що вони з NK живуть у різних містах - Київ, Маямі і Барселона. В іспанському місті вони перебувають найчастіше, бо "звідти відбувається весь рух".

Пара продовжує подорожувати Фото з Instagram

Не так давно Олексій Потапенко створив альтер-его Slavic Balagan і виглядає як карикатура на східноєвропейця, а також дав інтерв'ю росіянину Юрію Дудю.





Чутки про те, що Потап і Настя більше "не пара" продовжують наздоганяти пару. Співачка вкотре спростовувала їх і наголосила, що у них з репером усе добре як ніколи.

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