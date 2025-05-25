Каре з чубчиком та стильний денім: Горова з нагоди Дня Києва показала фото себе в юності

Юлія Леськова - 25 травня, 09:37
Ірина Горова позує для фото
Фото з Instagarm Ірини Горової

47-річна продюсерка Ірина Горова з нагоди Дня Києва вирішила назвати свої улюблені місця у столиці, а також показала свої фото з юності. 

"Київ постійно змінюється — і в цьому його вічність. Справжня магія міста в тому, що воно весь час трансформується — і при цьому залишається рідним. А на місці втраченого завжди з’являється нове, сміливе, красиве. Напередодні Дня Києва я хочу поділитися з вами місцями з мого міста", - написала бізнесвумен. 

Ірина Горова в молодості на фото

Горова в той час носила трендову зачіску - каре з чубчиком


Ірина Горова показала архівні фото

Продюсерка показала кумедне фото з "коктейлем"

До речі, у 2023-му Ірина Горова скинула понад 5 кілограмів, а зараз продовжує активно займатися у спортзалі для підтримання форми

Крім того, вона якось зізналася, що спорт - це те, що тримає її "менталочку"

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Ірина Горова
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