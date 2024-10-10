Каменських покрасувалася у декольтованому топі і дала поради, як дбати про ментальне здоров'я

10-го жовтня відзначається Міжнародний день ментального здоров'я. Із нагоди цього співачка Настя Каменських поміркувала про важливі висновки, які зробила в результаті регулярної роботи з психологом.

Дописом артистка, яка вже неодноразово підіймала цю важливу тему, поділилася у своєму Instagram.

"Сьогодні у світі відзначають День ментального здоров’я. Ви знаєте, як часто я підіймаю цю тему, адже усвідомлюю, як сильно психологічний стан впливає на всі сфери життя. Тому сама регулярно працюю з психологом і прагну ділитися власним досвідом, щоб підтримати всіх, хто переживає подібні ситуації. І ось декілька найважливіших речей, які я для себе відмітила за останні роки: Важливо прислуховуватися до себе. В рутині, метушні та хаосі легко забути про себе, але важливо зупинятися і питати: "Як я насправді себе почуваю?", – йдеться у дописі.

Настя розповіла про свій досвід фото з Instagram Насті Каменських

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"Інколи найкращий спосіб допомогти іншим – це спочатку подбати про власний баланс. Просити про допомогу – це не слабкість. Не бійтеся звернутися до близьких чи фахівців по допомогу, ми всі іноді потребуємо підтримки, і в цьому немає нічого поганого. Регулярно дбайте про себе.

Знаходьте час на те, що приносить вам задоволення – прогулянка, книга, час із друзями чи просто тиша. Це допомагає відновитися і знайти гармонію. Пам’ятайте, ваше ментальне здоров’я таке ж важливе, як і фізичне. І тільки здорові морально і фізично люди можуть стати найкращою опорою на підтримкою для інших. Бережіть себе", – підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше про свій досвід терапії розповіла телеведуча Маша Єфросиніна.